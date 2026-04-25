Cauces con historia: “Los ríos nombradores” se presentó en Galarza

El viernes 24 de abril se estrenó en General Galarza el espectáculo Los ríos nombradores.

Con la participación de Roberto Romani, Hugo Mena, Vicente Cúneo y Leo Insaurralde, la propuesta se desarrolló ante un importante marco de público, que acompañó con emoción cada uno de los cuadros escénicos.

Durante la velada se proyectó un documental filmado en el delta y, a través de imágenes y palabras, se recorrieron las vivencias costeras, en diálogo con temas representativos de la música regional.

En ese marco, Romani presentó su libro San Carlos, un castillo de leyenda y evocó a destacados escritores entrerrianos. Hacia el final, el poeta e historiador se expresó en defensa de los glaciares y advirtió sobre los riesgos ambientales del dragado del río Paraná sin los estudios previos correspondientes.

La propuesta fue declarada de interés cultural y social por las autoridades comunales, en reconocimiento a la trayectoria de los artistas.

El espectáculo —con entrada libre y gratuita— continuará su recorrido por Villa Paranacito, Aranguren, Gualeguay, Paraná, Larroque, Chajarí, Cerrito, Villa Elisa, Santa Anita, Villa del Rosario, El Pingo, Santa Ana, Viale y Gobernador Mansilla, entre otras localidades.