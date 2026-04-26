Iñaki Arrías firmó su tercera victoria consecutiva

Transcurrió un fin de semana perfecto para Iñaki Arrías en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El paranaense comandó las acciones por la cuarta fecha del torneo del TC Pista Mouras con victorias en la clasificación (sábado, después de la sanción a Ignacio Vilas), serie única y final (domingo) en jornadas que lo mantuvieron por delante de todos.

El piloto del Ford Falcón negro N° 145 preparado por el Candela Competición fue imbatible a lo largo de todo el fin de semana. Luego de quedarse con la serie única y asegurarse esos puntos en la mañana del domingo, pasado el mediodía repitió la hazaña.

En este caso, no le dio ninguna chance a Ignacio Quintana en la partida y luego de asegurar la posición en el curvón, comandó las acciones hasta el final de la carrera. El paranaense no tuvo competencia: Quintana terminó segundo e Ignacio Lovich acabó en el tercer lugar.

De esta manera, Arrías se aseguró un nuevo éxito en el campeonato para continuar dando pelea entre las principales posiciones. La próxima fecha de la competencia será nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, esta vez el fin de semana del 16 y 17 de mayo, en el circuito sin chicana.

Resultados | TC Pista Mouras | Fecha 4 (en La Plata)

1°) Iñaki Arrías (Ford): 18’6”864/1000.

2°) Ignacio Quintana (Torino): a 2”531/1000.

3°) Ignacio Lovich (Dodge): a 7”680/1000.

4°) Juan Conde (Chevrolet): a 8”191/1000.

5°) Damián Pérez (Dodge): a 9”570/1000.