La Municipalidad fortalece el acceso a los Talleres Culturales Barriales

La inscripción para los talleristas está disponible hasta el 7 de mayo por la plataforma Mi Paraná.

La convocatoria abierta está orientada a talleristas, educadores y hacedores culturales. La inscripción está disponible hasta el 7 de mayo por la plataforma Mi Paraná. Contempla instancias de formación y capacitación para quienes estén a cargo de los talleres. Es impulsada por el Municipio.

El programa de la Subsecretaría de Cultura busca generar espacios de formación y expresión en diversas disciplinas como teatro, danza, títeres, artes plásticas, artes visuales, literatura, circo, música y manualidades, entre otras. Las actividades se desarrollarán entre los meses de mayo y noviembre en espacios comunitarios como Centros Integradores Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, Comisiones vecinales y organizaciones sociales.

Los Talleres Culturales Barriales tienen como objetivo promover el acceso libre a bienes culturales, fomentar la participación y el encuentro entre las comunidades, y fortalecer los vínculos entre el Estado y el territorio. La propuesta también contempla instancias de formación y capacitación para quienes estén a cargo de los talleres, así como espacios de evaluación colectiva al cierre del ciclo.

Los talleristas seleccionados desarrollarán un encuentro semanal en espacios barriales, participarán de instancias de formación y contarán con una remuneración mensual, en el marco de una contratación por monotributo.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Mi Paraná, donde se deberá adjuntar la documentación requerida, incluyendo el proyecto pedagógico, currículum vitae y constancias correspondientes. Para consultas, se encuentra disponible el correo direccionescultura@gmail.com.

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