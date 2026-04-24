Nueva convocatoria abierta para sumarse a talleres de teatro destinados a todas las edades

La sala de teatro independiente Saltimbanquis, situada en calle Feliciano 546 de la capital entrerriana, inició el proceso de inscripción para sus talleres de formación actoral correspondientes al ciclo actual. Esta propuesta educativa y recreativa está diseñada para abarcar un espectro generacional amplio, recibiendo a participantes a partir de los 4 años de edad en adelante, organizados en grupos específicos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Estos talleres buscan ofrecer un ámbito de creación junto a otros, donde la imaginación y la expresión corporal sean las herramientas para el desarrollo personal y profesional.

Según los lineamientos del espacio, se busca que cada encuentro sea una oportunidad para que los alumnos puedan soltarse y descubrir nuevas formas de comunicar emociones. A través de ejercicios de improvisación y la creación de historias y escenas propias, el taller fomenta la experimentación constante.

Para la sala Saltimbanquis, la importancia de estos grupos reside en la posibilidad de generar un espacio de descubrimiento personal donde la risa y el disfrute del arte sean los protagonistas.

Desde el espacio informaron que no es necesario contar con experiencia previa en las artes escénicas para formar parte de los grupos.

Los interesados en sumarse a estas experiencias o en recibir información detallada sobre los horarios y costos de cada nivel pueden ponerse en contacto con la institución al 343 4042936.