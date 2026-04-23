Ricardo Arjona agotó las entradas para la fecha número 14 en el Movistar Arena

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona agotó las entradas para la fecha número 14 en el microestado Movistar Arena y se convirtió en el primer artista solista internacional en alcanzar semejante récord en uno de los recintos más emblemáticos del país, en el marco de la gira “Lo que el Seco no dijo”.

La fecha del 25 de mayo se encuentra totalmente agotada ya que, con producción de Fénix Entertainment, el artista hizo sold out también los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 del mismo mes.

Esta gira, reconocida como la producción más ambiciosa y espectacular de toda su trayectoria, presenta una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para esta etapa artística, elevando la experiencia del show a un nivel nunca antes visto en su carrera.

Arjona no sólo suma fechas, sino que escribe historia, reafirma su lugar como uno de los artistas más convocantes de la música en español y así confirma el vínculo extraordinario con el público argentino que responde función tras función con salas colmadas.

El intérprete inauguró el tour el 30 de enero de este año con un concierto sold out en el Allstate Arena de Chicago, lo que marcó el inicio de un recorrido de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Esta gira sigue a su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a finales de 2025,presenta una puesta en escena teatral y monumental, considerada la más impactante de su trayectoria.

El artista anunció también que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico de nombre homónimo, próximo a lanzamiento. Según sus propias palabras, este es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento.