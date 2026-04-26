CAME presentó en Diputados sus propuestas fiscales y de financiamiento para aliviar la situación de las pymes

Ricardo Diab, Beatriz Tourn y Blas Taladrid junto al presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías; y el vicepresidente de la Comisión de Comercio, Lisandro Nieri.

Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores las principales necesidades y problemáticas que atraviesa el sector ante la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad que tiene como consecuencia el cierre de pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.

En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes. De esta manera se evitaría lo que muchas veces sucede: que la marginalidad se convierta en la única salida para evitar la carga tributaria que se superpone.

Al respecto, CAME propuso que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes.

Por otra parte, para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.

A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

Por último, los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país.

Directivos de CAME junto a diputados

Además del presidente de CAME, Ricardo Diab, estuvieron presentes los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández; la secretaria general, Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario Gremial, Guillermo Polke; el secretario de Relaciones Internacionales, Alfredo González; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; el secretario de Relaciones Institucionales, Fausto Brandolin; el secretario de Capacitación, Luis Alonso; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el secretario de Interior, Gerardo Díaz Beltrán; el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo; el coordinador de la Comisión de Fronteras y de la Comisión de Ilegalidad, Fabián Hryniewicz; y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.

Las propuestas de CAME dejadas en Diputados