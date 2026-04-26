Mariano Werner se quedó con la victoria del TC Pick Up en La Plata

El paranaense se quedó con las victorias correspondientes a la serie y a la carrera final.

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, este domingo se desarrolló la actividad correspondiente al TC Pick Up. La tercera fecha del campeonato encontró el desarrollo de las series clasificatorias y la posterior final de la competencia con la participación de 15 pilotos.

En la primera serie de la jornada, Otto Fritzler dio el golpe sobre la mesa. El piloto de Ford aprovechó un toque entre la Foton de Gastón Mazzacane, el poleman, y la Chevrolet de Agustín Canapino para pasar al frente. Desde entonces, el piloto nacido en Bella Vista se adueñó del primer lugar y así terminó la carrera corta.

En la segunda serie, Mariano Werner se impuso de punta a punta. El paranaense había clasificado en el segundo lugar y no soltó el liderazgo en ningún momento de la mini carrera que protagonizó. Además se aseguró de que sea la más veloz de las dos, para poder largar como líder en la final.

Una vez que partió en la definición no dejó lugar a dudas. Werner se quedó con el primer puesto y dominó los 20 giros que duró la competencia sin que nadie pudiera debatirle ese dominio. El 2-3 fue para Ford, que tuvo a Fritzler en el segundo puesto y a Ignacio Fain en el tercero. Agustín Canapino, que peleó hasta el final, terminó cuarto.

Con la victoria, el de la capital entrerriana se aseguró poder pelear por el campeonato en el que ahora está liderando. La próxima competencia será nuevamente en el autódromo platense, el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 3 (en La Plata)

1°) Mariano Werner (Foton).

2°) Otto Fritzler (Ford): a 1”497/1000.

3°) Ignacio Fain (Ford): a 1”676/1000.

4°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 2”159/1000.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): a 2”862/1000.