La sala Saltimbanquis suma un taller de juego y expresión para la primera infancia

La sala de teatro Saltimbanquis, ubicada en calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná, pondrá en marcha un nuevo taller de juego artístico destinado a niños y niñas de entre 4 y 7 años de edad. La iniciativa será coordinada por los docentes Verónica Spahn y Leandro Bogado y se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del espacio con el objetivo de generar un primer acercamiento a diversos lenguajes a través de actividades lúdicas.

Esta propuesta busca fomentar la creatividad y la capacidad de expresión en la infancia, utilizando el juego como herramienta pedagógica para transitar experiencias vinculadas al teatro, la música, las artes plásticas, las disciplinas circenses y la expresión corporal.

Según explicaron desde la organización, la fusión entre el arte y el juego permite que el aprendizaje se dé de manera natural y disfrutable, donde se puede crear a partir del asombro y la imaginación.

Los interesados pueden realizar consultas sobre los horarios y la modalidad de cursado a través del 343 4703875.