Por razones personales, renunció el presidente comunal de Paraje Las Tunas

El presidente comunal de Paraje Las Tunas, Hugo Enrique Schinke, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos personales, según confirmó la propia Comuna a través de un comunicado oficial.

La decisión fue formalizada mediante una nota dirigida al Consejo Comunal, en la que el ahora exfuncionario expuso razones de carácter estrictamente personal para apartarse de sus funciones.

Desde la comuna del Departamento Paraná destacaron el trabajo desarrollado por Schinke durante su gestión, subrayando su compromiso con la comunidad y su aporte al bienestar de los vecinos a lo largo de su mandato.

Asimismo, se indicó que se pondrán en marcha los procedimientos administrativos correspondientes para garantizar la continuidad institucional. En ese sentido, se avanzará con el proceso formal de transición, que incluye la entrega de documentación y responsabilidades a las autoridades que continúen con la gestión.

En el comunicado, las autoridades remarcaron que el objetivo es asegurar el normal funcionamiento de la Comuna durante esta etapa, evitando interrupciones en los servicios y en la administración local.

Finalmente, se reafirmó el compromiso con la transparencia institucional y el respeto por los mecanismos legales vigentes, asegurando que la transición se llevará adelante conforme a lo establecido por la normativa.