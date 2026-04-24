"Frigerio logró unirnos a todos en el rechazo a la reforma jubilatoria", dijo el titular de Agmer Victoria

El secretario general de AGMER Victoria, Pedro Gutiérrez, cuestionó con dureza el avance de la reforma jubilatoria y reclamó a los legisladores que “se hagan cargo” de la decisión que deberán tomar. En declaraciones a Mate en Mano por Radio 2820, advirtió que, en caso de aprobarse, la iniciativa provocará un fuerte malestar social al impactar de lleno en los trabajadores estatales y en los jubilados.

Además, destacó la masiva movilización realizada el jueves pasado en rechazo al proyecto y remarcó que la convocatoria dejó un mensaje para el Gobierno provincial y para los legisladores. Según señaló, la marcha reunió a manifestantes de distintos puntos de la provincia, reflejando la preocupación y el rechazo generalizado frente al planteo de reforma previsional.

En referencia a la multitudinaria marcha del jueves pasado, Gutiérrez expresó que "más allá de la preocupación que significa lo que está sucediendo y por lo que debemos movilizarnos, estamos muy contentos por la respuesta del jueves. Se ha transmitido un mensaje desde el sector de trabajadores y jubilados. El gobierno de la provincia y legisladores deben hacer una lectura de esta movilización, que se nutrió desde todos los lugares de la provincia y se manifestó en rechazo al planteo de reforma jubilatoria”.

“Frigerio logró unir a todos los trabajadores y jubilados de la provincia”

“Frigerio ha conseguido que nos unamos todos los trabajadores estatales, incluso con la Federación de jubilados y las distintas federaciones de jubilados de la provincia. Uno celebra esta unidad, sobre todo en este momento que nos preocupa y que estamos atravesando”, indicó Gutiérrez.

“Esto no se debe agotar en esta acción, sino que hay que continuar, porque esta no es la única batalla que tenemos, es el comienzo de una larga lucha, porque no vienen solo por nuestros derechos previsionales, sino también, en el caso de los docentes, vienen a nivel nacional con la pretendida reforma de la ley de educación”.

Respecto a que se ha logrado unir a sectores que históricamente no reclamaban juntos, e incluso dentro del colectivo docente, el acompañamiento de afiliados y no afiliados a los sindicatos, Gutiérrez manifestó “hoy lo que se ha conseguido, es poder enfocar la mirada sobre quien es el responsable de lo que nos está pasando, el responsable absoluto de la crisis salarial y que nos esta empujando a una previsional, es el gobierno de la provincia”.

Consultado el dirigente de AGMER Victoria sobre el proyecto, aun no conocido de la reforma, Gutiérrez fue tajante “la gravedad de una posible presentación del proyecto, ya se ve con el anuncio de los vectores. Se habla de 30 puntos y solo han mostrado siete de ellos que son gravísimos, tanto para activos como para jubilados, de una regresividad enorme. Inmaginemos cómo serán los otros 23”.

“Hay que enfocar quién es el verdadero responsable de esto, que es Frigerio, acompañado del presidente de la Caja Gastón Bagnat. Esto ha hecho que se haya conformado la unidad de la que hablamos antes, por encima de las diferencias, porque todos sabemos quienes son los responsables”.

“Desde el gobierno no están leyendo bien el panorama. Hubo una demostración de fuerza y de unidad el jueves que terminó en la casa de gobierno”, dijo Gutiérrez y agregó: “Esta lectura deben hacerla el gobernador, el presidente de la Caja, pero principalmente los legisladores, cada legislador representa a un departamento de la provincia, cada legislador, sea diputado o senador, que representa a sus votantes, debe hacer una clara lectura de esto, porque uno de los cantos era 'a donde vayan los iremos a buscar', debemos hacerles ver, expresarnos, que nos escuchen cuando esos legisladores estén en algún lugar de nuestra provincia, estaremos para plantear esta situación, esta preocupación que tenemos ,porque son ellos los que votarían en caso de presentarse este proyecto de ley. Tienen una responsabilidad indelegable y deben hacerse cargo de la situación y no votarlo, porque se van a llevar el enojo de mucha gente en su departamento. Esto va a afectar a todos los trabajadores del estado y los jubilados”.

“Que los legisladores recuerden que no son representantes de un gobierno, ellos representan al pueblo entrerriano, a sus departamentos y de esos ciudadanos de sus departamentos, muchos participaron de la movilización. El mensaje ha sido claro, ha sido expuesto claramente en la marcha con el documento de la multisectorial, muy contundente y esa es la lectura que deben hacer los legisladores. Deben tomar conciencia que el ajuste no debe pasar por los que menos tienen, no debe pasar por los trabajadores, no tiene que pasar el ajuste y los recortes por los jubilados”, finalizó Gutiérrez.

Fuente: Orilla y Media TV.