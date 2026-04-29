Julián Álvarez anotó un gol y se fue lesionado en el empate de Atlético Madrid ante Arsenal

El delantero anotó de penal en el 1 a 1 del Colchonero con el Arsenal en las semis de la UCL.

El delantero Julián Álvarez anotó un gol y luego se retiró lesionado del partido que este miércoles empataron Atlético Madrid y Arsenal, por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El encuentro se disputó en el estadio Metropolitano y terminó 1 a 1 en la capital española.

Los dos goles del encuentro fueron marcados desde el punto del penal. Los Gunners se pusieron en ventaja a través de Viktor Gyökeres en el final del primer tiempo, pero en el complemento el Colchonero llegó al empate definitivo, a los 11 minutos, a través de un tanto de la Araña, luego de una mano en el área de Ben White que el árbitro cobró a instancias del VAR.

Tras convertir la igualdad, el delantero con pasado en River y Manchester City fue reemplazado por Álex Baena a raíz de una molestia en uno de sus tobillos, luego de haber disputado una pelota con Eberechi Eze. Esta situación encendió las alarmas del seleccionado argentino, teniendo en cuenta la proximidad del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo a lo informado por su DT, el argentino Diego Simeone, “le harán pruebas para ver cómo está”. Sin embargo, el Cholo se mostró “optimista” respecto de la presencia del futbolista para la revancha prevista para el próximo martes a las 16 (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres.

Sobre el final, Eze cayó dentro del área por una supuesta infracción de David Hancko, sin embargo el árbitro Danny Makkelie dio marcha atrás tras ver la jugada por recomendación del VAR, a cargo de Dennis Higler.

La definición de la serie determinará el primer finalista de la Champions League, cuyo partido decisivo se jugará el 30 de mayo próximo en Hungría. El ganador se cruzará con el vencedor de París Saint Germain y Bayern Múnich, que en la ida terminaron 5 a 4 con triunfo de los franceses en el Parque de los Príncipes.

Récord para La Araña

Con su gol ante Arsenal, Álvarez se convirtió en el argentino que menos partidos necesitó para llegar a 25 tantos en la UEFA Champions League. De esta manera, tuvo revancha tras haber fallado su penal en la definición ante Real Sociedad por la Copa del Rey. Le bastaron 41 encuentros para lograrlo y superó a Lionel Messi (42) y Sergio Kun Agüero.