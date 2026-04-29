Todos los nominados a los Premios Gardel 2026

La Cámara Argentina de Música Grabada (CAPIF) dio a conocer el listado completo de los artistas nominados en las 53 categorías a los Premios Gardel 2026. Entre los artistas favoritos para este año se encuentran Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes pelean por la estatuilla de Álbum del año.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo.
“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, declaró Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.
A continuación, los nominados…
-Álbum del Año
Latinaje – Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
La Vida Era Más Corta – Milo J
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
-Canción del Año
"Advertencia" – Babasónicos
"Niño" – Milo J
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
"Con Otra" – Cazzu
"Favorita" – Angela Torres
"El gordo" – Marilina Bertoldi
"Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
"Fresh" – Trueno
"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
-Grabación del Año
"In the City" – Charly García & Sting
"Niño" – Milo J
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
-Ingeniería de Grabación
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
La Vida Era Más Corta – Milo J
-Mejor Álbum Artista de Folklore
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen
Fuera de lugar – Liliana Herrero
-Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
El retorno – Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
Novela – Fito Paez
-Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
Actos de gentileza – Florian
-Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo – Olivia Wald
Detalles – Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
No me olvides – Angela Torres
El Verdadero – Juan Ingaramo
Perfectas – Emilia
-Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
Malportada – Nathy Peluso
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
Vol. 1 – El Negro Tecla
-Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
-Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica – Ruben Rada
Querida Yo – Yami Safdie
Vivir Así – Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
Amor de mi herida – Camilú
-Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy – Juan Falú
La Vida Era Más Corta – Milo J
Sandro así – Ariel Ardit
-Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra
En Vivo Buenos Aires – La K'onga
-Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno
Versus – Paulo Londra
-Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Tomás Sainz – Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero
Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos – Roxana Amed
-Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
-Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
Latinaje – Cazzu
Impulsa el Círculo – Brenda Martin
-Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos
Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
-Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf
El Regreso – Tan Bionica
Los lobos – Estelares
Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
Alter ego – Silvestre y La Naranja
-Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
-Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
-Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar(La flor) – Nadia Larcher
89 – Flor Paz
Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
-Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
-Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos – Divididos
Artificio – Indios
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
El club de la pelea I – Airbag
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
-Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
-Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo – La Delio Valdez
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
-Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez – Pequeño Pez
-Mejor Álbum Instrumental
Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
Solo – Pipi Piazzolla
La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
-Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo – Mistol Team
Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
X-Sex – Six Sex
-Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
Tango – José Colángelo
-Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
Hotcore – Taichu
En el Ciber – Benito Cerati
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Tanya – Juana Rozas
-Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante – Carca
Ceremonia – 1915
Instantáneo – Viva Elastico
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
-Mejor Álbum Rock Pesado
Vive – Claudio Marciello
Legado – A.N.I.M.A.L
Alto Viaje – Corvex
-Mejor Álbum Urbano
Gotti B – Tiago PZK
Quimera – Maria Becerra
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Saturación pop – Ysy A
Lamba – FMK
-Mejor Arte
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
Novela – Fito Páez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
-Mejor Canción de Autor
"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
"Hielo Fino" – Silvina Moreno
"Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo
-Mejor Canción de Cuarteto
"Julieta & Romeo" – Ian Lucas & Q' Lokura
"Carita Triste" – Q'Lokura, Los Herrera
"Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!
"Hielo, vino y coca" – Los Tabaleros & Los Caligaris
"No se ve / Chingón" – Desakta2
"DIOS" – Ulises Bueno
"Otra Poesía" – L-Gante, La K'onga
-Mejor Canción de Folklore
"Décimas" – Maggie Cullen
"Puño y letra" – Duratierra, Eli Suárez
"Niño" – Milo J
"El amor es un viento que regresa" – Los Nocheros
-Mejor Canción de Hip Hop / Rap
"Cadenas" – Acru
"Fresh" – Trueno
"Gil" – Milo J, Trueno
"Retirada" – Milo J
"PVSL" – Paulo Londra
-Mejor Canción de Pop
"Perfecto Final" – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
"El día del amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
"El Ritmo" – Bandalos Chinos
"Favorita" – Angela Torres
"Me Gusta" – Miranda! & TINI
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
-Mejor Canción de Rock
"El gordo" – Marilina Bertoldi
"In the City" – Charly García & Sting
"Volarte" – Eruca Sativa
"Pensando en Ella" – Dante Spinetta
"Advertencia" – Babasónicos
"Aliados en un viaje" – Divididos
-Mejor Canción de Tango
"La Marcha de la Bronca" – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
"La Guitarra" – Melingo & Fito Paez
"Nada" – Ariel Ardit y Lidia Borda
-Mejor Canción en Vivo
"Fanático" – Lali
"Inocente" – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
"La que puede, puede (Live at NPR Music's Tiny Desk)" – Ca7riel & Paco Amoroso
"Sábado" – Cindy Cats
"La Taleñita" – Milo J & Campedrinos
-Mejor Canción Pop Rock
"33" – Lali & Dillom
"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
"Barry Lindo" – El Kuelgue
"Tus Cosas" – Tan Bionica
"Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
-Mejor Canción Tropical / Cumbia
"Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
"Con Otra" – Cazzu
"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
"Amiga Traidora" – Angela Leiva
"Echar de Menos" – Ke Personajes
"Tu jardín con enanitos" – Roze, Max Carra, Valen & Ramky
-Mejor Canción Urbana
"Sin cadenas" – Paulo Londra
"Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee
"Olimpo" – Milo J
"Cruz" – Trueno & Feid
"Historia" – Ramma
-Mejor Colaboración
"Loco un poco" – Turf & Lali
"Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!
"Campera de cuero" – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
"Jangadero" – Milo J & Mercedes Sosa
"Mi Vida" – Tan Bionica, Andrés Calamaro
"In the City" – Charly García & Sting
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
"Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee
"Me Gusta" – Miranda! & TINI
"Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
-Mejor Colaboración Urbana
"Hasta que me enamoro" – Maria Becerra, Tini
Gil Milo J, Trueno
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee
Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
La verdadera Ramma, Kidd Voodoo
Flashbacks | Crossover #9 Wisin, Paulo Londra, Big One
-Mejor Colección de Catálogo
Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta
Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa
Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis
-Mejor Nuevo Artista
María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mia Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti
-Mejor Videoclip Corto
El gordo, Marilina Bertoldi. Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
Bajo De La Piel, Milo J. Directora: Teresa Carril
#Tetas, Ca7riel & Paco Amoroso. Director: Martín Piroyansky
In the City, Charly García & Sting. Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
Advertencia, Babasónicos. Director: Juan Cabral
-Mejor Videoclip Largo
Todo Es Folklore, Los Tabaleros. Director: Niko Sedano
Papota, Ca7riel & Paco Amoroso. Director: Martín Piroyansky
La Vida Era Más Corta, Milo J. Directores: Teresa Carril, Nacho A. villar
No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album), Lali. Director: Lautaro Espósito
Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos (Divididos). Director: Leopoldo Montero Ciancio
-Productor del año
Nico Cotton
Evlay
Gustavo Santaolalla
Cachorro López
Marilina Bertoldi
Tatool
Mauro De Tommaso
Milo J
Santiago Alvarado
Fuente: Noticias Argentinas.