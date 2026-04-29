Todos los nominados a los Premios Gardel 2026

La Cámara Argentina de Música Grabada (CAPIF) dio a conocer el listado completo de los artistas nominados en las 53 categorías a los Premios Gardel 2026. Entre los artistas favoritos para este año se encuentran Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes pelean por la estatuilla de Álbum del año.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo.

“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, declaró Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.

A continuación, los nominados…

-Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

-Canción del Año

"Advertencia" – Babasónicos

"Niño" – Milo J

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

"Con Otra" – Cazzu

"Favorita" – Angela Torres

"El gordo" – Marilina Bertoldi

"Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo

"Fresh" – Trueno

"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso

-Grabación del Año

"In the City" – Charly García & Sting

"Niño" – Milo J

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

-Ingeniería de Grabación

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

La Vida Era Más Corta – Milo J

-Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

-Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez

-Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Actos de gentileza – Florian

-Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

-Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla

-Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming

La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

-Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

-Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro así – Ariel Ardit

-Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K'onga

-Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra

-Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed

-Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

-Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu

Impulsa el Círculo – Brenda Martin

-Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

-Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja

-Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

-Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

-Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

-Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

-Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

-Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

-Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

-Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez

-Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

-Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

X-Sex – Six Sex

-Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo

-Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Tanya – Juana Rozas

-Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elastico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

-Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L

Alto Viaje – Corvex

-Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK

-Mejor Arte

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)

Novela – Fito Páez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

-Mejor Canción de Autor

"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

"Hielo Fino" – Silvina Moreno

"Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo

-Mejor Canción de Cuarteto

"Julieta & Romeo" – Ian Lucas & Q' Lokura

"Carita Triste" – Q'Lokura, Los Herrera

"Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!

"Hielo, vino y coca" – Los Tabaleros & Los Caligaris

"No se ve / Chingón" – Desakta2

"DIOS" – Ulises Bueno

"Otra Poesía" – L-Gante, La K'onga

-Mejor Canción de Folklore

"Décimas" – Maggie Cullen

"Puño y letra" – Duratierra, Eli Suárez

"Niño" – Milo J

"El amor es un viento que regresa" – Los Nocheros

-Mejor Canción de Hip Hop / Rap

"Cadenas" – Acru

"Fresh" – Trueno

"Gil" – Milo J, Trueno

"Retirada" – Milo J

"PVSL" – Paulo Londra

-Mejor Canción de Pop

"Perfecto Final" – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

"El día del amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

"El Ritmo" – Bandalos Chinos

"Favorita" – Angela Torres

"Me Gusta" – Miranda! & TINI

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

-Mejor Canción de Rock

"El gordo" – Marilina Bertoldi

"In the City" – Charly García & Sting

"Volarte" – Eruca Sativa

"Pensando en Ella" – Dante Spinetta

"Advertencia" – Babasónicos

"Aliados en un viaje" – Divididos

-Mejor Canción de Tango

"La Marcha de la Bronca" – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

"La Guitarra" – Melingo & Fito Paez

"Nada" – Ariel Ardit y Lidia Borda

-Mejor Canción en Vivo

"Fanático" – Lali

"Inocente" – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

"La que puede, puede (Live at NPR Music's Tiny Desk)" – Ca7riel & Paco Amoroso

"Sábado" – Cindy Cats

"La Taleñita" – Milo J & Campedrinos

-Mejor Canción Pop Rock

"33" – Lali & Dillom

"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso

"Barry Lindo" – El Kuelgue

"Tus Cosas" – Tan Bionica

"Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

-Mejor Canción Tropical / Cumbia

"Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

"Con Otra" – Cazzu

"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

"Amiga Traidora" – Angela Leiva

"Echar de Menos" – Ke Personajes

"Tu jardín con enanitos" – Roze, Max Carra, Valen & Ramky

-Mejor Canción Urbana

"Sin cadenas" – Paulo Londra

"Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee

"Olimpo" – Milo J

"Cruz" – Trueno & Feid

"Historia" – Ramma

-Mejor Colaboración

"Loco un poco" – Turf & Lali

"Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!

"Campera de cuero" – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

"Jangadero" – Milo J & Mercedes Sosa

"Mi Vida" – Tan Bionica, Andrés Calamaro

"In the City" – Charly García & Sting

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

"Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee

"Me Gusta" – Miranda! & TINI

"Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

-Mejor Colaboración Urbana

"Hasta que me enamoro" – Maria Becerra, Tini

Gil Milo J, Trueno

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee

Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

La verdadera Ramma, Kidd Voodoo

Flashbacks | Crossover #9 Wisin, Paulo Londra, Big One

-Mejor Colección de Catálogo

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa

Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis

-Mejor Nuevo Artista

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

-Mejor Videoclip Corto

El gordo, Marilina Bertoldi. Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

Bajo De La Piel, Milo J. Directora: Teresa Carril

#Tetas, Ca7riel & Paco Amoroso. Director: Martín Piroyansky

In the City, Charly García & Sting. Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford

Advertencia, Babasónicos. Director: Juan Cabral

-Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore, Los Tabaleros. Director: Niko Sedano

Papota, Ca7riel & Paco Amoroso. Director: Martín Piroyansky

La Vida Era Más Corta, Milo J. Directores: Teresa Carril, Nacho A. villar

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album), Lali. Director: Lautaro Espósito

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos (Divididos). Director: Leopoldo Montero Ciancio

-Productor del año

Nico Cotton

Evlay

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

Fuente: Noticias Argentinas.