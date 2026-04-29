Delicada situación: las comunas recibieron el equivalente a $1.200 millones menos en lo que va del año

La Liga de Presidentes Comunales del PJ elevó ante el gobernador Frigerio un fuerte documento en el que advierten que la coparticipación cayó un 12,6% en términos reales durante el primer trimestre de 2026, y solicitan medidas urgentes para atender la “delicada situación” que atraviesan.

La Liga de Presidentes Comunales del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos elevó al gobernador Rogelio Frigerio una nota fechada el 28 de abril, en la que alertan “sobre el deterioro de los recursos coparticipados a las comunas entrerrianas durante el primer trimestre de 2026”. La nota, además, desarrolla lo que entienden como causas, y formulan “propuestas concretas orientadas a corregir los efectos ya producidos y a prevenir su repetición”.

Al respecto, en diálogo con la prensa, la presidenta de Comuna de Las Cuevas, y presidenta de la Liga de Comunas del PJ, Susana Solís, expresó: “Nosotros tenemos la obligación de poder comentar y expresar lo que nos está pasando”. Según sostuvo, la solicitud presentada ante el gobierno provincial tiene como antecedente “un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado, exponiendo la preocupación sobre la situación actual en ese momento, que era la incorporación de 22 comunas. Luego este año nos encontramos con la caída en la coparticipación, que afectó muchísimo todo lo que es el trabajo comunal y la planificación que teníamos hecha para 2026, que quedó también desactualizada”. “Todo lo que habíamos pensado en obras y trabajos que teníamos como prioridad tenemos que dejarlo de lado”, afirmó Solís.

“Delicada situación”

Las comunas de nuestra provincia recibieron durante los primeros tres meses de 2026 significativamente menos dinero que en el mismo período del año anterior. Si bien las transferencias del Estado provincial no fueron menores en pesos en números absolutos, en el documento, los mandatarios comunales señalan que la inflación licuó el poder real de esos fondos.

Según los datos que se exponen en la nota dirigida al gobernador, las transferencias nominales crecieron un 15,8% respecto del primer trimestre de 2025. Pero al descontarse la inflación medida por el IPC del INDEC, se registra “una caída real del 12,6%, equivalente a $ 1.217 millones menos en pesos de marzo de 2026”.

Los números muestran una tendencia que se agravó con el correr de los meses. En enero, la caída real fue del 10,1%; en febrero, del 10,8%; y en marzo trepó al 17,6%. En total, las comunas recibieron $8.404 millones cuando, a valores constantes, habrían necesitado $9.621 millones para mantener el mismo nivel de financiamiento que el año anterior.

A la pérdida por inflación se sumó otro factor: la incorporación de 22 nuevas comunas al sistema de coparticipación provincial, en virtud de la Ley N° 11.248. El universo pasó de 82 a 104 comunas, pero el porcentaje de la masa coparticipable que les corresponde se mantuvo fijo en el 1%. “Al mantenerse invariable el porcentaje de distribución primaria del 1%, el ingreso de nuevas comunas redujo automáticamente el coeficiente individual de participación de las preexistentes, sin compensación alguna”, señalaron desde la Liga. Sobre ello, Solís aclaró: “Celebramos que se hayan incorporado comunas, lo que necesitamos es que esto se haga en un sentido responsable, sin desafectar los recursos existentes de las comunas que están hoy”.

El documento señala la diferencia con los municipios, cuyo régimen (regido por la Ley N° 8.492) sí contempla que la creación de un nuevo municipio no puede hacerse a costa de los ya existentes. Las comunas, en cambio, no tienen esa protección. En tal sentido, los presidentes comunales alertan sobre “una situación de deterioro financiero de singular gravedad, en un universo comunal cuyas finanzas dependen estructuralmente de los recursos coparticipados”.

Qué piden al gobernador

El documento eleva cinco propuestas concretas a Frigerio. La primera es una medida de emergencia: evaluar algún tipo de compensación por el deterioro ya registrado en el primer trimestre. Las restantes apuntan al mediano plazo: modificar la ley para que la creación de nuevas comunas no reduzca automáticamente los coeficientes de las existentes; revisar el porcentaje global que se destina a las comunas; actualizar la fórmula de distribución interna; y constituir una mesa técnica con representantes del Ejecutivo, la Legislatura y las propias comunas, para monitorear la situación de forma permanente. Los presidentes comunales nucleados en la Liga solicitan, además, una reunión urgente con el gobernador para tratar el tema en persona.

La importancia de las comunas en la vida de las comunidades

La presencia de las comunas en la vida de las pequeñas comunidades y los ámbitos rurales en la provincia de Entre Ríos es de vital importancia, y su presupuesto depende de manera casi exclusiva de los fondos coparticipados, a diferencia de los municipios más grandes, que pueden generar recursos propios mediante tasas e impuestos locales. Cuando esos fondos se achican en términos reales, se resienten los servicios más básicos: el mantenimiento de caminos vecinales, el alumbrado, la recolección de residuos, la atención sanitaria mínima. Según definió la presidenta de la Liga, frente a esta situación las comunas tienen que “volver a revisar la planificación y también dar respuesta, porque de eso se trata el trabajo que tenemos: lo local, dar respuestas diarias y concretas a los vecinos”. “No podemos ni cerrar la comuna porque se nos haya caído los recursos, ni dejar de atender por eso es preocupante la situación que estamos pasando”.

En ese sentido, el documento elevado concluye: “Las comunas entrerrianas son la expresión más cercana del Estado a la ciudadanía rural. La preservación de su capacidad financiera real es condición necesaria para el desarrollo territorial equitativo de la Provincia”.