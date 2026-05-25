En Inglaterra, el entrerriano Marcos Senesi quedó a un paso del Tottenham.

El entrerriano Marcos Senesi tiene nuevo club. El defensor argentino de 29 años llegó a un acuerdo verbal con el Tottenham Hotspur y en los próximos días firmará su contrato hasta junio de 2030, según confirmó el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto.

El zaguero llega gratis desde el Bournemouth, donde disputó 128 partidos en cuatro temporadas, y el club londinense superó al Liverpool en la carrera por su incorporación. En los Spurs compartirá vestuario con su compatriota Cristian Romero, con quien podría formar la pareja de centrales.

En el Bournemouth, Senesi se convirtió en una pieza fundamental del esquema de Andoni Iraola, especialmente en la última temporada tras las salidas de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi.

A lo largo de sus cuatro años con los Cherries acumuló los ya mencionados 128 partidos, anotó seis goles, brindó 10 asistencias y siguió creciendo hasta ganarse diversas convocatorias a la Selección Argentina, con quien sueña jugar el Mundial 2026.

En el Tottenham, Senesi encontrará un vestuario con presencia argentina. Cristian Romero sigue siendo una de las referencias defensivas del club y la posibilidad de que ambos formen pareja de centrales entusiasma a los hinchas de los Spurs.

También compartirá equipo con los holandeses Micky van de Ven y Xavi Simons, en un plantel comandado tácticamente por Roberto De Zerbi y que apunta a reforzarse de cara a la próxima temporada.