Fútbol: la Liga de Paraná Campaña tiene casi todos los clasificados a cuartos de final

Atlético María Grande es uno de los equipos que avanzó a la siguiente fase de la LFPC.

Este domingo se jugaron siete de los ocho partidos de vuelta de las series de octavos de final del campeonato de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”. En este marco, quedaron definidos la inmensa mayoría de los equipos que animarán los cuartos de final de la competición.

En Cerrito, Unión Agrarios Cerrito venció por 2 a 1 a Atlético Hasenkamp y producto de la victoria por 1 a 0 en los primeros 90 minutos se instaló en la siguiente instancia. 2 (3)-1 (1) Atletico Hasenkamp.

Por su parte, en María Grande, Litoral venció nuevamente a Arsenal de Viale, fue 2 a 0, por lo que el global terminó siendo 5 a 0 a favor del Blanco mariagrandense.

Además, en Bovril, Juventud Unida y Deportivo empataron sin abrir el marcador en el clásico, pero producto del 3 a 2 en la ida avanzó el Juve.

En tantoq que, en Piedras Blancas, Deportivo Tuyango le ganó por 3 a 0 Juventud Sarmiento de Hasenkamp y también se instaló en la siguiente instancia.

En Hernandarias, Independiente volvió a empatar con Asociación Diego Maradona de María Grande, fue 0 a 0, pero el Rojo avanzó por contar con ventaja deportiva.

A su turno, Atlético María Grande se quedó con una durísima serie frente a Unión de Crespo al ganarle por 1 a 0 en el partido de vuelta disputado en suelo mariagrandense.

Por último, Viale FBC no pasó sobresaltos y goleó 4 a 0 a Sarmiento de Crespo para instalarse entre los ocho mejores.

Este lunes animará su llave Cultural de Crespo y Cañadita Central de Seguí, en la ida ganó el conjunto crespense por 3 a 1.

Los cuartos de final

Viale FBC-Litoral de María Grande

Atlético María Grande-Cultural o Cañadita Central

Unión Agrarios Cerrito-Independiente de Hernandarias

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas-Juventud Unida de Bovril