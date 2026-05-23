Fucofa: las existencias ganaderas de Entre Ríos se mantiene estable en torno a los 4,3 millones de cabezas

Tras el primer operativo de vacunación antiaftosa de 2026, Fucofa informó que el rodeo vacuno de Entre Ríos alcanza las 4,3 millones de cabezas y se mantiene estable. La campaña abarcó 44.768 unidades productivas y excluyó a 67.105 bovinos de feedlot por disposición del Senasa.
Finalizado el primer operativo de vacunación de 2026, el Consejo de Administración de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) informó que el rodeo vacuno de Entre Ríos es de 4.349.331 cabezas. En términos generales, el rodeo entrerriano se mantuvo sin cambios. Las unidades productivas alcanzadas son 44.768.
Por disposición expresa de Senasa no fueron inoculadas 67.105 animales de feedlot habilitados radicados en la provincia. En términos generales, el rodeo entrerriano se mantuvo sin cambios, publicó el portal de Fucofa.
Discriminado por categorías, se precisó que 1.789.379 son vacas; 79.802, toros; 22.165, toritos; 1.137.403, terneros; 411.188, novillos; 407.906, novillitos; 501.488, vaquillonas; y bovinos de feedlot 67.105.
Total de cabezas en la Provincia de Entre Ríos
El total de cabezas en la provincia, discriminados por Departamento es el siguiente:
Colón
Vacas: 89.839
Toros: 3.599
Toritos: 983
Terneros/as: 63.258
Novillos: 13.324
Novillitos: 18.393
Vaquillas: 11.635
Vaquillonas: 15.343
Total: 216.374
Unidades Productivas: 2.518
Establecimientos: 1.903
Concordia
Vacas: 92.191
Toros: 4.252
Toritos: 1.280
Terneros/as: 61.065
Novillos: 4.210
Novillitos: 9.000
Vaquillas: 16.465
Vaquillonas: 9.783
Total: 198.246
Unidades Productivas: 1.291
Establecimientos: 893
Diamante
Vacas: 55.817
Toros: 2.667
Toritos: 854
Terneros/as: 35.704
Novillos: 18.680
Novillitos: 19.882
Vaquillas: 11.678
Vaquillonas: 10.226
Total: 155.508
Unidades Productivas: 2.182
Establecimientos: 1.175
Federación
Vacas: 128.946
Toros: 5.788
Toritos: 1.900
Terneros/as: 75.784
Novillos: 6.349
Novillitos: 15.383
Vaquillas: 21.121
Vaquillonas: 11.817
Total: 267.088
Unidades Productivas: 2.045
Establecimientos: 1.532
Federal
Vacas: 184.332
Toros: 8.052
Toritos: 1.972
Terneros/as: 110.583
Novillos: 10.173
Novillitos: 13.918
Vaquillas: 22.782
Vaquillonas: 10.959
Total: 362.771
Unidades Productivas: 2.471
Establecimientos: 1.442
Feliciano
Vacas: 100.234
Toros: 4.886
Toritos: 1.069
Terneros/as: 55.015
Novillos: 4.498
Novillitos: 9.758
Vaquillas: 15.219
Vaquillonas: 7.821
Total: 198.500
Unidades Productivas: 1.799
Establecimientos: 952
Gualeguay
Vacas: 88.347
Toros: 3.754
Toritos: 1.019
Terneros/as: 77.601
Novillos: 47.759
Novillitos: 55.568
Vaquillas: 18.344
Vaquillonas: 18.986
Total: 311.378
Unidades Productivas: 2.798
Establecimientos: 1.485
Gualeguaychú
Vacas: 152.244
Toros: 6.827
Toritos: 2.880
Terneros/as: 120.719
Novillos: 31.380
Novillitos: 43.292
Vaquillas: 31.545
Vaquillonas: 22.402
Total: 411.289
Unidades Productivas: 3.374
Establecimientos: 2.130
Islas del Ibicuy
Vacas: 90.790
Toros: 3.778
Toritos: 576
Terneros/as: 71.619
Novillos: 78.216
Novillitos: 64.282
Vaquillas: 10.838
Vaquillonas: 12.111
Total: 332.210
Unidades Productivas: 1.975
Establecimientos: 625
La Paz
Vacas: 142.159
Toros: 6.602
Toritos: 1.311
Terneros/as: 90.616
Novillos: 26.006
Novillitos: 26.144
Vaquillas: 25.081
Vaquillonas: 12.300
Total: 330.219
Unidades Productivas: 3.228
Establecimientos: 1.846
Nogoyá
Vacas: 132.781
Toros: 5.121
Toritos: 1.524
Terneros/as: 86.475
Novillos: 16.655
Novillitos: 21.994
Vaquillas: 20.278
Vaquillonas: 20.337
Total: 305.165
Unidades Productivas: 4.622
Establecimientos: 3.023
Paraná
Vacas: 107.989
Toros: 4.331
Toritos: 1.776
Terneros/as: 71.796
Novillos: 15.781
Novillitos: 29.250
Vaquillas: 23.788
Vaquillonas: 15.199
Total: 269.910
Unidades Productivas: 3.184
Establecimientos: 2.327
Tala
Vacas: 66.550
Toros: 3.161
Toritos: 796
Terneros/as: 40.981
Novillos: 9.757
Novillitos: 12.231
Vaquillas: 11.003
Vaquillonas: 7.708
Total: 152.187
Unidades Productivas: 2.012
Establecimientos: 1.317
Uruguay
Vacas: 103.562
Toros: 4.733
Toritos: 1.438
Terneros/as: 69.270
Novillos: 32.203
Novillitos: 23.467
Vaquillas: 20.959
Vaquillonas: 10.908
Total: 266.540
Unidades Productivas: 2.996
Establecimientos: 1.893
Victoria
Vacas: 57.536
Toros: 2.486
Toritos: 780
Terneros/as: 38.498
Novillos: 45.617
Novillitos: 20.522
Vaquillas: 12.376
Vaquillonas: 6.353
Total: 184.168
Unidades Productivas: 3.140
Establecimientos: 1.666
Villaguay
Vacas: 182.650
Toros: 8.110
Toritos: 2.946
Terneros/as: 107.852
Novillos: 20.160
Novillitos: 26.488
Vaquillas: 30.720
Vaquillonas: 19.268
Total: 398.194
Unidades Productivas: 4.840
Establecimientos: 2.937
San Salvador
Vacas: 41.409
Toros: 1.758
Toritos: 425
Terneros/as: 25.518
Novillos: 3.586
Novillitos: 6.335
Vaquillas: 6.439
Vaquillonas: 5.843
Total: 91.313
Unidades Productivas: 866
Establecimientos: 626
Total Provincia
Vacas: 1.817.376
Toros: 79.905
Toritos: 23.529
Terneros: 1.202.354
Novillos: 384.354
Novillitos: 415.907
Vaquillas: 310.271
Vaquillonas: 217.364
Total: 4.451.060
Unidades Productivas: 45.341
Establecimientos: 27.772