Fucofa: las existencias ganaderas de Entre Ríos se mantiene estable en torno a los 4,3 millones de cabezas

Tras el primer operativo de vacunación antiaftosa de 2026, Fucofa informó que el rodeo vacuno de Entre Ríos alcanza las 4,3 millones de cabezas y se mantiene estable. La campaña abarcó 44.768 unidades productivas y excluyó a 67.105 bovinos de feedlot por disposición del Senasa.

Finalizado el primer operativo de vacunación de 2026, el Consejo de Administración de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) informó que el rodeo vacuno de Entre Ríos es de 4.349.331 cabezas. En términos generales, el rodeo entrerriano se mantuvo sin cambios. Las unidades productivas alcanzadas son 44.768.

Por disposición expresa de Senasa no fueron inoculadas 67.105 animales de feedlot habilitados radicados en la provincia. En términos generales, el rodeo entrerriano se mantuvo sin cambios, publicó el portal de Fucofa.

Discriminado por categorías, se precisó que 1.789.379 son vacas; 79.802, toros; 22.165, toritos; 1.137.403, terneros; 411.188, novillos; 407.906, novillitos; 501.488, vaquillonas; y bovinos de feedlot 67.105.

Total de cabezas en la Provincia de Entre Ríos

El total de cabezas en la provincia, discriminados por Departamento es el siguiente:

Colón

Vacas: 89.839

Toros: 3.599

Toritos: 983

Terneros/as: 63.258

Novillos: 13.324

Novillitos: 18.393

Vaquillas: 11.635

Vaquillonas: 15.343

Total: 216.374

Unidades Productivas: 2.518

Establecimientos: 1.903

Concordia

Vacas: 92.191

Toros: 4.252

Toritos: 1.280

Terneros/as: 61.065

Novillos: 4.210

Novillitos: 9.000

Vaquillas: 16.465

Vaquillonas: 9.783

Total: 198.246

Unidades Productivas: 1.291

Establecimientos: 893

Diamante

Vacas: 55.817

Toros: 2.667

Toritos: 854

Terneros/as: 35.704

Novillos: 18.680

Novillitos: 19.882

Vaquillas: 11.678

Vaquillonas: 10.226

Total: 155.508

Unidades Productivas: 2.182

Establecimientos: 1.175

Federación

Vacas: 128.946

Toros: 5.788

Toritos: 1.900

Terneros/as: 75.784

Novillos: 6.349

Novillitos: 15.383

Vaquillas: 21.121

Vaquillonas: 11.817

Total: 267.088

Unidades Productivas: 2.045

Establecimientos: 1.532

Federal

Vacas: 184.332

Toros: 8.052

Toritos: 1.972

Terneros/as: 110.583

Novillos: 10.173

Novillitos: 13.918

Vaquillas: 22.782

Vaquillonas: 10.959

Total: 362.771

Unidades Productivas: 2.471

Establecimientos: 1.442

Feliciano

Vacas: 100.234

Toros: 4.886

Toritos: 1.069

Terneros/as: 55.015

Novillos: 4.498

Novillitos: 9.758

Vaquillas: 15.219

Vaquillonas: 7.821

Total: 198.500

Unidades Productivas: 1.799

Establecimientos: 952

Gualeguay

Vacas: 88.347

Toros: 3.754

Toritos: 1.019

Terneros/as: 77.601

Novillos: 47.759

Novillitos: 55.568

Vaquillas: 18.344

Vaquillonas: 18.986

Total: 311.378

Unidades Productivas: 2.798

Establecimientos: 1.485

Gualeguaychú

Vacas: 152.244

Toros: 6.827

Toritos: 2.880

Terneros/as: 120.719

Novillos: 31.380

Novillitos: 43.292

Vaquillas: 31.545

Vaquillonas: 22.402

Total: 411.289

Unidades Productivas: 3.374

Establecimientos: 2.130

Islas del Ibicuy

Vacas: 90.790

Toros: 3.778

Toritos: 576

Terneros/as: 71.619

Novillos: 78.216

Novillitos: 64.282

Vaquillas: 10.838

Vaquillonas: 12.111

Total: 332.210

Unidades Productivas: 1.975

Establecimientos: 625

La Paz

Vacas: 142.159

Toros: 6.602

Toritos: 1.311

Terneros/as: 90.616

Novillos: 26.006

Novillitos: 26.144

Vaquillas: 25.081

Vaquillonas: 12.300

Total: 330.219

Unidades Productivas: 3.228

Establecimientos: 1.846

Nogoyá

Vacas: 132.781

Toros: 5.121

Toritos: 1.524

Terneros/as: 86.475

Novillos: 16.655

Novillitos: 21.994

Vaquillas: 20.278

Vaquillonas: 20.337

Total: 305.165

Unidades Productivas: 4.622

Establecimientos: 3.023

Paraná

Vacas: 107.989

Toros: 4.331

Toritos: 1.776

Terneros/as: 71.796

Novillos: 15.781

Novillitos: 29.250

Vaquillas: 23.788

Vaquillonas: 15.199

Total: 269.910

Unidades Productivas: 3.184

Establecimientos: 2.327

Tala

Vacas: 66.550

Toros: 3.161

Toritos: 796

Terneros/as: 40.981

Novillos: 9.757

Novillitos: 12.231

Vaquillas: 11.003

Vaquillonas: 7.708

Total: 152.187

Unidades Productivas: 2.012

Establecimientos: 1.317

Uruguay

Vacas: 103.562

Toros: 4.733

Toritos: 1.438

Terneros/as: 69.270

Novillos: 32.203

Novillitos: 23.467

Vaquillas: 20.959

Vaquillonas: 10.908

Total: 266.540

Unidades Productivas: 2.996

Establecimientos: 1.893

Victoria

Vacas: 57.536

Toros: 2.486

Toritos: 780

Terneros/as: 38.498

Novillos: 45.617

Novillitos: 20.522

Vaquillas: 12.376

Vaquillonas: 6.353

Total: 184.168

Unidades Productivas: 3.140

Establecimientos: 1.666

Villaguay

Vacas: 182.650

Toros: 8.110

Toritos: 2.946

Terneros/as: 107.852

Novillos: 20.160

Novillitos: 26.488

Vaquillas: 30.720

Vaquillonas: 19.268

Total: 398.194

Unidades Productivas: 4.840

Establecimientos: 2.937

San Salvador

Vacas: 41.409

Toros: 1.758

Toritos: 425

Terneros/as: 25.518

Novillos: 3.586

Novillitos: 6.335

Vaquillas: 6.439

Vaquillonas: 5.843

Total: 91.313

Unidades Productivas: 866

Establecimientos: 626

Total Provincia

Vacas: 1.817.376

Toros: 79.905

Toritos: 23.529

Terneros: 1.202.354

Novillos: 384.354

Novillitos: 415.907

Vaquillas: 310.271

Vaquillonas: 217.364

Total: 4.451.060

Unidades Productivas: 45.341

Establecimientos: 27.772