Lauritto cuestionó a Percara: “Estamos siendo objeto de agravios personales; niego cualquier tipo de amenaza”

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, respondió a la denuncia que realizó la concejal Karina Percara (JxER) por violencia e intimidación y desestimó el contenido de la presentación judicial. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Lauritto confirmó que “efectivamente existió un entredicho político con la concejal Karina Percara. Fue el miércoles en Concepción del Uruguay, con motivo de un acto organizado por el IAPV, al cual había sido invitado”. “Lamento haberlo tenido y quizás me faltó la capacidad para evitar ese entredicho, pero de ninguna manera hubo ninguna amenaza ni ninguna intimidación. No es mi estilo y además si uno en estos temas tiene que pedir disculpas, lo primero que hago es eso. No es mi trayectoria, llevo unos cuantos años, ya estoy grande, y la verdad me ha sorprendido”, admitió.

De todos modos, el exvicegobernador y exministro peronista acusó que “esto no es nuevo, en 2017 varios de los mismos personajes me hicieron la misma operación cuando yo me expresé, también como intendente de la ciudad y también teniendo a la concejal Percara en el Concejo Deliberante, y desde la provincia tuve una reacción, que en el 2019 me la confirmó un dirigente radical que me contó cómo había sido la operación en contra mío”. Sin embargo, reiteró: “Niego cualquier tipo de amenaza o intimidación, no es mi estilo”.

En este marco, describió “lo que ocurre en el mundillo político. Esta es mi tercera Intendencia, yo fui intendente con el Presidente (Fernando) De la Rúa, fui intendente con el Presidente (Mauricio) Macri y soy intendente ahora con el Presidente (Javier) Milei y hasta tuve los saqueos en el año 2001, y no ha sido mi estilo y no me han visto criticar y no me han visto en ningún momento ponerme en lo que no sea convivencia democrática. Así que en eso estoy tranquilo, pero no puedo dejar de estar muy, muy preocupado por esta operación que llevó adelante la oficina de prensa del gobierno de Entre Ríos del gobernador Frigerio”.

Sobre el conflicto con Percara, mencionó que “la dificultad que tenemos con el entredicho con la concejal Percara se debe a que en este momento unos concejales de La Libertad Avanza han creído que el mismo esquema de violencia que está en otros lados tiene que existir en Concepción del Uruguay y al cual se ha plegado la concejal Percara. Nos critican siempre y está bien porque están en la oposición democrática; con la concejal Pecara tenemos siete años de convivencia democrática, donde ella ha estado en el Concejo Deliberante como opositora y es razonable y está muy bien que así sea. Pero con ella viene el problema a través de un comunicado de fin de año, donde ya no es opositora, sino que han comenzado con agravios personales. El otro día tuvimos la siguiente dificultad: nosotros hemos iluminado la plaza Ramírez; hemos hecho unos arreglos en lo que era el Museo García, en el sector del Correo Argentino, lo que sería la casa de Urquiza; y a su vez ahora estamos arreglando los techos por humedades en el Museo Panizza, donde yo fui el primer director. Y el planteo es que no hemos pedido las autorizaciones. En definitiva, nos critican por hacer. Por eso, mi discusión con ella es ¿por qué no se fijan en lo que está bien? Nosotros corregimos, y hasta de la provincia nos han pedido lo mismo. En un momento donde en Concepción del Uruguay se está cayendo un balcón del Colegio Uruguay, primer colegio laico gratuito, colegio de tres Presidentes argentinos: Roca, De la Plaza y Frondizi; de dos vicepresidentes: Beiró y Quijano, y de un Presidente paraguayo. Pero parece que eso no interesa tanto. Se está cayendo un balcón de un histórico edificio”.

“En el Palacio San José el 3 de febrero todos aplaudimos, yo también aplaudí, lo que fue el anuncio del gobernador (Rogelio) Frigerio con el secretario de Cultura, (Leonardo) Cifelli, de los dos o tres mil millones de pesos que iban a colocar en el Palacio,algo que ni siquiera cumplió (Pablo) Avelluto con Macri, ni cumplió (Tristán) Bauer con (Alberto) Fernández y el gobernador Bordet. Y ya han pasado más de 100 días. Entonces de las cosas que no se hacen, de los siete monumentos abandonados por completo que tenemos, fue mi discusión con ella. Hay personas que merecen respeto y las han agraviado en términos personales. Esto es lo que está pasando y esos son los entredichos. No es ya la oposición. Como nosotros tenemos un esquema de respeto y diálogo; yo llevo mi tercera Intendencia y tengo respeto y diálogo y no tengo antecedentes de intolerancia. Lo que pasa es que critican una vez y no le contestamos; critican dos y no le contestamos, entonces pasaron al agravio personal a partir de dos concejales de La Libertad Avanza y la concejal Percara. Este fue el entredicho”, agregó.

Asimismo, criticó: “Ahora hay denuncia incluida, pero lo que ha pasado es que el área de prensa del gobierno de Entre Ríos, del gobernador Frigerio, ha sido quien difundió una información sobre la denuncia penal. Tenemos WhatsApp hay donde el área de prensa del gobernador Frigerio se ocupó durante todo el día en toda la provincia de reforzar la noticia. Acá en Concepción de Uruguay tenemos por lo menos siete WhatsApp donde los han requerido. Y en este momento hay dos funcionarios de otro Ministerio en Concepción de Uruguay con el indisimulado propósito de hacer el mayor daño posible. Yo ya tendré la oportunidad, supongo, de encontrarme con el gobernador Frigerio a ver si él ordenó esto”.

Puntualmente sobre la edil, apuntó: “A la concejal Percara ni la atienden en Paraná, y tanto es así que una de las críticas que le hacemos es que ella no ha traído nada a Concepción del Uruguay. Sin embargo, nosotros quisiéramos que con el mismo entusiasmo que la atendieron ahora para hacer esta enorme operación de prensa mediática desde el área de prensa del gobernador Frigerio –que debería ser el principal interesado en que estas cosas no ocurran-, se ocupen de otras cosas”.

“Yo he sido enormemente respetuoso del gobernador, aún en las diferencias, y yo no soy persona que me he quejado. Nosotros hemos sido abandonados a nuestra suerte. Mañana tenemos que hacer el operativo frazada porque hay gente que la necesita en Concepción del Uruguay. ¿Cuántas frazadas nos da la provincia? Cero. ¿Sabe cuántos bolsones alimentarios recibimos del Ministerio de Desarrollo Social? Nada. Ninguno. ¿Y usted vio que yo me quejara? Después nos reciben, nos dan un sí que da gusto y un incumplimiento demoledor. Y yo no me quejo, he sido respetuoso. Frigerio estuvo en Concepción del Uruguay con el TC y ha sido recibido como se recibe a un gobernador. Acá está el conflicto de Granja Tres Arroyos, que era el frigorífico número uno de la Argentina y hoy tiene 823 empleados menos. El gobernador (Jorge) Busti, lo primero que hacía era ponerse al frente de los conflictos, y nosotros acá lo estamos enfrentando. Yo hoy tengo que recibir al Sindicato de la Alimentación por el problema de Tres Arroyos y no soy yo el área específica que marca la Constitución y la ley. Sin embargo, por supuesto lo voy a hacer. No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que tengo que poner la cara. Y yo no soy un intendente que me queje, no soy un intendente que actúe con segundas intenciones, no soy un intendente que no diga las cosas de frente, no hago operaciones por atrás. Y encima tengo que estar soportando todos los días las explicaciones de algunos y a eso yo no digo absolutamente nada. Y tenemos identificado el Ministerio que está actuando, pero no tengo pruebas; del área de prensa del gobierno de Entre Ríos del gobernador Frigerio sí tengo pruebas de que ayer actuó en toda la provincia y exigió cosas acá en la ciudad. Sí tengo pruebas que hay dos funcionarios en este momento que están recorriendo la ciudad con ese propósito”, acusó.

Consultado si uno de los motivos de esta situación puede ser su posible candidatura a gobernador, Lauritto refirió: “Primero, yo no hice ningún anuncio de nada, ni me siento incluido, ni me siento excluido, porque no quiero que a través de la opinión de otros yo tenga que dar mi propia opinión, que me dejen opinar a mí. De cualquier manera, si alguien ha sido respetuoso del gobernador, he sido yo. Jamás he hecho una operación y por supuesto que no me la merezco, porque no estoy en esa. Además, yo estoy con muchos inconvenientes en el manejo del municipio. Y lo que tiene que quedar claro es que el Presidente Milei está en la Casa Rosada porque la gente lo eligió, el gobernador Frigerio está en la Casa de Gobierno porque la gente lo eligió, y yo estoy aquí no porque me gustaba la silla para sentarme ahí, sino porque alguien me eligió. El entredicho el otro día existió y yo reconozco que tendría que haberlo evitado y me faltó la capacidad para evitarlo. Yo no tengo por norma judicializar la política y a su vez entiendo lo que es el ámbito judicial, y no me parece que haya que utilizar a terceros en esto. Pero toda esta operación urdida desde el gobierno de Entre Ríos, que conduce el gobernador Frigerio, fundamentalmente ayer a través del área de prensa, aunque no fue la usina generadora, no tengo ninguna duda que es muy dañina y que va en contra de los postulados del gobernador. El gobernador pide una cosa y hace su gente o él hace exactamente lo contrario”.

Ratificó que “efectivamente el momento en que tuve el entredicho con la concejal Percara era un acto del IAPV, yo había sido invitado y estaban el gerente regional que es Gabriel Bochatay y el vocal del directorio José Antonio Artusi, pero de ninguna manera yo hablé con ellos. Sí estaban presentes en el momento del entredicho”.

Especificó que “el entredicho era un acto de entrega de escrituras, o sea, era un lugar público, y además yo tengo siete años de convivencia en la Municipalidad con la concejal Percara, nos conocemos lo suficiente, lo que es cierto y que yo permanentemente le reclamo, es que si ella tiene tanta cercanía con el gobierno provincial y tanta cercanía con el gobierno nacional, que haga algo por la ciudad, más allá de estar todos los días criticando. Ella tiene el derecho de oponerse, explicar lo malo que somos, sacarme un comunicado agraviante a mi persona, no ya a la gestión, a fines del año pasado”.

Relató además otro episodio ocurrido con otra funcionaria municipal: “Yo tengo una persona en casco histórico de la ciudad, que es una persona enormemente reconocida, fue directora de Cultura y la tuvimos que convencer para que esté en la gestión, y que a principios de año me avisó que iba a viajar a Barcelona a ver a su hijo, y que viajó en este momento. Arranca el problema por este tema puntual, porque fueron los concejales de la Libertad Avanza con Percara a visitar el Museo Panizza y están muy preocupados por lo que ocurre, porque estamos arreglando techos y humedades y no se han pedido los permisos correspondientes, mientras se cae el balcón del Colegio histórico y mientras el Palacio San José está en su peor momento histórico. A pesar de eso le faltaron el respeto a esta persona que viajó a ver a su hijo que hacía dos años que no veía. Es una cuestión humana. A ese nivel están”.

Sobre el momento del conflicto, especificó que “mientras nosotros aguardábamos la llegada del presidente del IAPV que venía en viaje desde Paraná, en un momento estuvimos conversando Artusi, Bochatay y yo, y se acercó la concejal Percara, éramos cuatro en ese momento. Después de eso vino el acto que se desarrolló con toda normalidad. De hecho, yo fui invitado a entregar alguna escritura y la concejal Percara fue invitada a entregar alguna escritura y el acto se resolvió con toda normalidad. Había fácilmente 150 personas y nadie se dio cuenta del entredicho. El entredicho sí existió, yo no lo voy a negar”.

Sobre los insultos que denunció Percara, Lauritto sostuvo: “A mí me gustaría que con el mismo entusiasmo que atendió el gobierno de la provincia a la concejal Percara por esto, la sigan atendiendo en el futuro para cosas beneficiosas para Concepción del Uruguay, que no estaría mal. La frase cuídate, esa frase no existió, nunca la utilicé, así que no pertenece a mí. Lo que yo sí haya dicho en el entredicho, puede ser, pero de ninguna manera agraviar. A mí no me gusta ocupar el papel de víctima, me parece lamentable victimizarse, pero nosotros estamos siendo en este momento objeto, ya no de críticas a la gestión, estamos siendo objeto de agravios personales, es decir, gente de La Libertad Avanza en su primera aparición creen que el agravio es a las personas. En todo caso puede ser la crítica a una gestión. Yo lo que le cuestiono a la concejal es que ella, que en la gestión pasada era muy opositora y ya ahora haya entrado en acompañar los agravios, y permitir que se agravie a un funcionario. Yo puedo discrepar, pero a mí no me va a escuchar que yo haya agraviado a ningún funcionario del gobierno provincial”.

Consultado por su respuesta a nivel judicial, afirmó: “Yo tendré que defenderme, es muy complicado esto, porque la verdad no hay que utilizar la justicia cuando uno está en el terreno político. Si yo fuera un violento, que amenazo constantemente, está bien porque hay límites y en algún momento esos límites ameritan que intervenga la justicia. Pero acá en un acto donde fui invitado tuve un entredicho con ella de dos, tres o cuatro minutos. Y empezó el acto y continuó con toda normalidad, no hubo ningún tipo de inconvenientes. Pero esto fue totalmente potenciado desde la Oficina de Prensa del Gobernador Frigerio y la información fue con la denuncia penal explicando lo que quisieron. Y tenemos identificado un Ministerio que está detrás de todo eso, pero no tengo pruebas, así que mal puedo hacer nombres de lo que no puedo acreditar ni demostrar”.