La Corte Suprema de Justicia con solo tres jueces exhibe un récord en la resolución de causas

Menos es más. Al menos eso lo que revelan las estadísticas. La Corte Suprema de Justicia resuelve más causas con menos jueces. Así, en 2025, con tres jueces, llegó prácticamente al récord de 26.504 expedientes, muchos más que cuando tenía cinco jueces. Solo la supera en productividad la Corte de cinco jueces en el período 2019, por 84 causas.

El número surgió de un análisis realizado por el equipo La Nación Data sobre la base de datos de estadísticas públicas de la Corte Suprema de Justicia.

El resultado matemático está alineado con la dinámica aceitada que logró la Corte con la conformación actual, de tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y la persistencia de dos vacantes.

El año pasado, el Gobierno intentó completar la Corte con la designación del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, pero no reunió los votos de los dos tercios del Senado.

El presidente Javier Milei tenía la idea de abandonar este proceso hasta el año próximo, pues está aspira a ganar las elecciones, ser reelecto en 2027 y sumar senadores suficientes como para designar jueces, sin negociar con sus aliados y opositores.

Pero el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alineado con esta idea, se envalentonó con los 58 votos que obtuvo en el Senado el pliego de su padre, el camarista Carlos “Coco” Mahiques, para prorrogar su mandato más allá de los 75 años, y pensó que podía impulsar ahora el plan para completar la Corte.

Pero cuando le preguntaron, contestó públicamente: “El Presidente ha sido claro en que no consideraba que sea el momento. Cuando él considere que es el momento, empezaremos a hablarlo. Yo, después de la aprobación del pliego de mi padre y hasta el día de hoy, no he hablado con el Presidente de este tema. Entiendo que sigue con la misma postura”. Mahiques, de todos modos, no descarta replantearle el asunto a Milei.

Milei le dijo a sus colaboradores que lo pensará. No obstante, gestores de asuntos judiciales y altos funcionarios ya acercaron carpetas con sugerencias de nombres al entorno presidencial. En particular llevaron las propuestas de la jueza Karina Perilli y la camarista salteña Mariana Catalano, pero también la jueza Agustina Díaz Cordero y, siempre, el del camarista Mariano Borinsky.

En la Corte avanzan en la resolución de causas con la actual conformación, que exige unanimidad de los tres jueces para lograr una sentencia. En casos de disidencias se debe acudir a conjueces, que son los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, elegidos por sorteo para cada caso donde se dé esta particularidad, consignó el equipo La Nación Data.

A pesar de este mecanismo, los números oficiales hablan de una mejor productividad. Si se comparan las últimas tres conformaciones de la Corte Suprema, la que más casos en promedio resolvió por año fue la actual. En 2025, con tres jueces, resolvió un total de 26.524 casos.

Y esto va más allá de las públicas diferencias que existen entre los jueces de la Corte. Lorenzetti exhibió sonoras discrepancias con sus colegas sobre la gestión del máximo tribunal.

Recientemente, Rosenkrantz se diferenció de Rosatti al impulsar, junto con Lorenzetti, un nuevo reglamento para buscar transparencia en la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.

La conformación previa de la Corte, previa al retiro de Juan Carlos Maqueda, mantuvo un promedio de 18.791 casos resueltos por año; mientras que, si se mira a la Corte con cinco jueces, cuando estaba la jueza Elena Highton de Nolasco, se resolvía un promedio de 14.563 casos por año.

En la Corte explican que los motivos por los cuales se incrementó la cantidad de causas resueltas con tres jueces son:

-El cambio tecnológico tras la pandemia, donde se pasó de la firma hológrafa a la firma digital, mediante un token. En los acuerdos de la Corte los jueces ya no firman, sino que lo hacen después y de manera electrónica. Se cambió la posibilidad de cargar mayor cantidad de sentencias a la firma en el sistema con un nuevo hardware. La circulación de expedientes es más corta y rápida entre tres vocalías.

-Se instrumentó una sala de admisibilidad que controla los requisitos formales del recurso de queja (extensión, partes, pago de la tasa de justicia, por ejemplo). Si son objetados en este primer filtro, los casos pasan al acuerdo para firmar su rechazo.

-En las causas complejas se estableció un mecanismo de trabajo con los secretarios de cada secretaría y los de cada vocalía, de modo que cuando el caso llega a la decisión del juez y comienza a girar entre las vocalías, de manera simultánea o alternada, los magistrados ya están al tanto de los detalles.

La estadística señala que el 84% de los recursos tratados en 2025 no cumplieron con los requisitos de admisibilidad. Entre estos, las principales causales mediante los cuales se resolvieron los recursos fueron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la acordada 4/2007, publicó el equipo La Nación Data.

Se trata de una solución a la que llega la Corte, donde rechaza los recursos sin dar mayores explicaciones, aunque luego de un detallado estudio del caso en cada vocalía.

En paralelo, se incrementó sustancialmente el ingreso de causas en la Corte en los últimos 10 años. En 2016 ingresaban 15.715 expedientes y se resolvían 13.272 y en 2025 ingresaron 58.424, casi cuatro veces más, y se resolvieron 26.524.

La cantidad de casos que ingresan a la Corte Suprema de Justicia aumentó en un 272% desde 2016. El año 2025 es el que tiene más registros de la última década: un total de 58.424 casos.

El stock anual de casos (los casos ingresados no resueltos) en 2025 fue de 31.900 y se trata del valor más alto de la última década. Desde 2020 que en la Corte Suprema de Justicia ingresan, en promedio, 15.735 más casos de los que son resueltos por año.

En cambio, la cantidad de casos resueltos en los últimos años creció de forma menos pronunciada. En la última década, los casos resueltos aumentaron en un 100%.

Más de la mitad de los casos resueltos en 2025 (58,28%) fueron de materia previsional. El podio lo completan aquellos de materia penal (13,62%) y de materia laboral (12,04%).

En esa misma línea, el organismo del Estado con más recursos resueltos fue la Anses (13.476 casos); mientras que las empresas con más recursos resueltos fueron las ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo).

La Corte está analizando la manera de reducir la cantidad de causas que ingresan al tribunal. Cada vez que habla públicamente, Rosatti pone como ejemplo a la Corte de los Estados Unidos, que se dedica a resolver un centenar de casos al año con temas constitucionales.

La semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de apelar ante la Corte los fallos en los que se le negaba la posibilidad de aplicar el impuesto a las ganancias a las jubilaciones. Es que la jurisprudencia de la Corte señala que esa imposición es inconstitucional.

Ahora, sin las apelaciones de ARCA, los jubilados cobrarán más rápido la suma que les corresponde y se reducirá la cantidad de causas que ingresen a la Corte por este motivo.

El próximo paso es interesar a la Anses en una solución similar. Si seis de cada diez expedientes en la Corte son por apelaciones de la Anses contra los fallos en favor de los jubilados, y la jurisprudencia de la Corte es favorable a sus reclamos, el recurso de apelación solo demora el momento en que el Estado debe pagar. Es aplicar el principio del paso del tiempo de modo que el reloj biológico se encargue de que cada vez sean menos los que cobren, señaló el equipo La Nación Data.

En cuanto a los casos contra la ART, que son derivados de los juicios por accidentes laborales, la litigiosidad continúa con una tendencia de crecimiento a nivel nacional y un volumen de juicios que se encuentra un 2,3% por encima del ingresado en el primer cuatrimestre de 2025, que fue de por sí particularmente elevado.

De acuerdo con los últimos datos notificados en el sistema de Riesgos del Trabajo en abril de 2026, durante los primeros cuatro meses se acumularon 39.687 nuevos casos, con una proyección de 138.600 demandas para todo el año.

La duración promedio de todos los casos resueltos en la Corte Suprema de Justicia en 2025 (en días corridos entre la fecha de presentación y la fecha del fallo dictado) fue de 609 días.

Los casos que en promedio más tardaron en resolverse (2082 días) corresponden a la Secretaría de Juicios Originarios, que trata los asuntos de litigios que afectan a estados extranjeros, conflictos entre provincias o entre provincias y el Estado Nacional.