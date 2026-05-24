El Museo de Bellas Artes de Paraná abre inscripciones para talleres de pintura y acuarelas artesanales

Están abiertas las inscripciones para talleres de pintura y de acuarelas en el Museo de Bellas Artes.

El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez de Paraná anunció la apertura de inscripciones para dos nuevos talleres artísticos que se desarrollarán durante junio y julio en el espacio cultural provincial, en calle Buenos Aires 355. Las propuestas estarán orientadas a la exploración pictórica y la fabricación artesanal de acuarelas, con cupos limitados y modalidad arancelada.

Una de las iniciativas es “Habitar el Museo desde la pintura. El color y el valor como método de exploración”, coordinada por el artista visual Maximiliano Santos. El taller propone distintas formas de experimentación e interacción con el patrimonio del museo, a través del trabajo con el color y diferentes técnicas pictóricas.

La actividad se desarrollará todos los viernes de junio y julio, de 9 a 11, y tendrá un costo mensual de 55.000 pesos. Según se informó, quienes participen podrán llevarse las producciones realizadas durante las clases.

Maximiliano Santos es artista visual, diseñador de indumentaria y vestuarista, además de docente de Artes Visuales y Diseño de Indumentaria en distintos niveles educativos. También coordina el Taller de dibujo y pintura en el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la UNER e integra el Club del Dibujo. A lo largo de su trayectoria participó en muestras colectivas y en la gestión de actividades vinculadas a las artes visuales y el diseño.

Por otra parte, el museo ofrecerá el taller Fabricación artesanal de acuarelas, a cargo de la artista Ileana Green. La propuesta invita a aprender procesos de creación de acuarelas artesanales a partir de pigmentos, mezclas y técnicas que combinan arte, alquimia y experimentación cromática.

El espacio se dictará todos los jueves de junio, de 17 a 18.30, con un valor mensual de 55.000 pesos. Los materiales de base estarán incluidos.

Ileana Green es licenciada en Artes Visuales por la FHAyCS y técnica en Pintura por la Escuela de Artes Visuales de UADER. Actualmente realiza un posgrado en Producción Artística en la Universidad Nacional de La Plata y desarrolla investigaciones vinculadas a la fabricación de materiales para acuarela. Además, participó en exposiciones provinciales, nacionales e internacionales.

Inscripciones

Los cupos son limitados y las inscripciones para ambos talleres se realizan mediante formularios online:

-Habitar el Museo desde la pintura. El color y el valor como método de exploración;

-Fabricación artesanal de acuarelas.