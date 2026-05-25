La obra "Los Invertidos" se presentará en La Vieja Usina

La compañía teatral Bacanal llevará adelante la segunda función de la obra "Los Invertidos" este viernes 29 de mayo a las 21 en la sala del centro cultural La Vieja Usina, ubicada en la capital entrerriana. Esta puesta en escena, dirigida por Francisco Padula tras un estreno realizado con éxito durante la temporada 2025, recupera un texto fundamental del realismo argentino escrito en 1914 por José González Castillo.

La producción busca poner en valor una pieza que fue pionera en el abordaje de los prejuicios y la hipocresía de la alta burguesía porteña de principios del siglo XX, centrando su relato en la doble vida del Dr. Flores.

"Los Invertidos" ocupa un lugar particular en la historiografía del teatro nacional, ya que fue la primera obra en el país en representar explícitamente la temática de la homosexualidad, lo que le valió una inmediata censura y acusaciones de inmoralidad tras su estreno original en el Teatro Nacional de Buenos Aires. Ambientada en el año 1900, la trama desnuda las tensiones entre el deseo privado y la moralidad pública, exponiendo los mecanismos de ocultamiento y el escándalo que rodeaban a quienes se alejaban de las normas sociales de la época.

Al rescatar este texto un siglo después de su creación, el elenco se propone reflexionar sobre la persistencia de ciertos mandatos y la vigencia de una censura que, aunque cambió de forma, sigue operando sobre las subjetividades y las expresiones del deseo en el ámbito de lo social.

El elenco que da vida a este drama realista está compuesto por los actores Laura Buson, Miguel Chini, Rubén Damonte, Carla Hurié, Francisco Padula, Margarita Penas, Antonia Rodriguez y Cesar Salinas. El despliegue escénico cuenta con el diseño de escenografía y vestuario de Gustavo Ramira y la dirección es de Francisco Padula.

Para adquirir la entrada anticipada, se debe realizar una transferencia bancaria de $10.000 al alias bacanal.mp (a nombre de Francisco Padula). En puerta, el valor de ingreso será de $12.000.