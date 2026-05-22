Festejos patrios: alumnos del Instituto Siglo XXI bailaron en la Plaza 1° de Mayo de Paraná

El ciclo básico, de 1° a 3° año del Instituto Siglo XXI, bailó este viernes en la plaza 1° de Mayo de Paraná. Los alumnos mostraron a la comunidad coreografías tradicionales, en el marco de los festejos patrios.

“Estamos preparando estos bailes desde hace más de un mes, para recordar esta Fiesta Patria. Generalmente hacemos los bailes en la escuela pero en esta ocasión, surgió la idea de compartirlo con la comunidad”, contó la profesora de Música, María Noelia Furlán, al móvil de Radio Plaza.

La docente dijo que, en el área de Artes Visuales, los estudiantes realizaron escarapelas que compartieron con los transeúntes del lugar. “Mientras unos bailaban, otros repartían escarapelas”, graficó.

Los estudiantes danzaron “Chacarera, Gato Patriótico, Minué Federal, y Gato con Relaciones”. Esta última performance, según indicó la profesora de Música, es un baile con “versos que se recitan en la mitad”. “Estuvieron trabajando con la profe de Literatura e hicieron los versos ellos mismos. Así que fue un trabajo conjunto”, acotó.