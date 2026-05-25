Se realizará un homenaje a la obra y memoria de la poeta Marta Zamarripa

El ciclo denominado Las Palabras Quedan llevará adelante una nueva jornada de encuentro literario este jueves 28 de mayo, a las 21, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Carbó de la ciudad de Paraná. La actividad busca rendir tributo a la trayectoria de Marta Zamarripa, reconocida escritora, docente y militante entrerriana fallecida en el año 2020.

A través de este evento, los organizadores buscan repasar el legado de una de las voces más significativas de la literatura regional, integrando la difusión de sus textos con una propuesta de maridaje que incluye la degustación de vinos de producción provincial.

La figura de Marta Zamarripa, nacida en Gualeguay en 1933, es fundamental para comprender la evolución de las letras litoraleñas durante el siglo XX y los inicios del XXI. Su obra se caracteriza por una fusión particular entre la contemplación del paisaje entrerriano y un compromiso con la defensa de los derechos humanos y las causas sociales, aspectos que marcaron su vida hasta su deceso en la ciudad de Victoria.

Durante la velada en la Casa de la Cultura, los encargados de poner voz a sus poemas serán Graciela Strappa, María Elena Lotringher, Oscar Londero y Matías Armándola.

El encuentro se inscribe en un ciclo que propone la lectura como una herramienta de memoria, entendiendo que la palabra sobrevive al tiempo y a la ausencia física de los autores.

La entrada será libre y gratuita.