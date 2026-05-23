La adictiva serie criminal que tenés que ver antes de que se vaya de Netflix

"Parish", una impactante serie que no te podés perder.
Netflix renueva constantemente su catálogo y, con cada salida anunciada, muchos suscriptores corren para descubrir series que habían pasado desapercibidas. Entre thrillers, dramas y producciones policiales, hay una ficción de apenas seis episodios que logró captar la atención de los fanáticos del suspenso gracias a su ritmo frenético y su historia cargada de tensión.
Las producciones criminales siguen siendo uno de los géneros más consumidos dentro de las plataformas de streaming, especialmente aquellas que mezclan acción, conflictos familiares y personajes obligados a volver a un pasado del que intentaban escapar. Esta serie reúne todos esos elementos y se convirtió en una opción ideal para maratonear en un solo día.
Se trata de “Parish”, una intensa producción protagonizada por Giancarlo Esposito que pronto abandonará Netflix y que muchos consideran una de las grandes joyas ocultas del catálogo.
De qué trata Parish
La historia sigue a Gracian “Gray” Parish, un hombre que dejó atrás su vida criminal para enfocarse en su familia y administrar un pequeño negocio de autos en Nueva Orleans. Durante años intentó mantenerse alejado de los problemas y construir una vida tranquila junto a sus seres queridos.
Sin embargo, una tragedia personal lo golpea de manera devastadora y lo obliga a reencontrarse con antiguos contactos del mundo del crimen. Lo que comienza como un trabajo aparentemente simple termina arrastrándolo nuevamente hacia un ambiente peligroso del que creía haber escapado para siempre.
