Continúan las actividades por el aniversario de la Revolución de Mayo

Durante este lunes 25 de mayo, la ciudad celebrará la fecha patria con distintas propuestas en Plaza de Mayo, el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown, donde se determinaron cortes de tránsito en la zona.

El izamiento de la bandera Argentina se realizaró a las 8 en el Pabellón Nacimiento de Plaza 1° de Mayo. Posteriormente, a las 9:30, se desarrollará el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia De Nazareth (Almirante Guillermo Brown 2500).

El acto central será desde las 10:30 con el desfile cívico-militar, que tendrá lugar en calle Almirante Brown, entre Provincia de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo, con la participación de delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, entre otras instituciones.

Con motivo de la realización del desfile patrio se efectuarán cortes de tránsito y desvíos vehiculares en el sector de Almirante Brown, comprendido entre República de Entre Ríos y Manuel Crespo, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes. Las medidas se implementarán hasta las 13.

Puestos de corte y control:

-Almirante Brown y Manuel Crespo

-Almirante Brown y Circunvalación

-Bruno Alarcón y Calle 1581

-Bruno Alarcón y República de Entre Ríos

-Bruno Alarcón y San Juan Bautista de La Salle

-Bruno Alarcón y Departamento Federal

-La Pampa y Provincia de Entre Ríos

-La Pampa e Ibicuy

-La Pampa y Departamento Federal

-La Pampa y Manuel Crespo

-Luis Chaile y Manuel Crespo

-Almirante Brown y Favaloro

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y utilizar vías alternativas para evitar demoras.