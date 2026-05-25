Emitieron alerta violeta por niebla en toda Entre Ríos: advierten por fuerte reducción de visibilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por presencia de bancos de niebla y neblina persistentes en toda la provincia de Entre Ríos, fenómeno que provocará una significativa reducción de visibilidad durante este lunes feriado y la mañana del martes.

La advertencia alcanza a los 17 departamentos entrerrianos y prevé condiciones adversas principalmente durante horas de la madrugada y la mañana.

Según indicó el organismo meteorológico, se esperan bancos de niebla densos y persistentes, capaces de dificultar seriamente la circulación vehicular tanto en rutas como en zonas urbanas.

Ante este escenario, desde Defensa Civil recomendaron evitar circular mientras persistan las condiciones de baja visibilidad. Además, pidieron extremar las precauciones para quienes deban trasladarse.

Entre las principales recomendaciones difundidas por el organismo se encuentran mantener distancia entre vehículos, no realizar maniobras de sobrepaso, reducir considerablemente la velocidad y utilizar luces bajas y antiniebla.

También sugirieron que, en caso de ser sorprendidos por la niebla durante la conducción, los automovilistas busquen un lugar seguro para detenerse, evitando hacerlo sobre banquinas o calzadas.

Las autoridades insistieron además en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico o nuevas advertencias meteorológicas.

Recomendaciones de Defensa Civil