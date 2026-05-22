Secretaría de Transporte y empresas firmaron acuerdo para prestar servicio a pasajeros en área suburbana

Se firmó un acuerdo transitorio para que las empresas Codta y El Indio comiencen a prestar el servicio de pasajeros desde el 1° de junio. La medida tendrá una duración experimental de tres meses y buscará mejorar la conectividad de vecinos, estudiantes y trabajadores de la región.

De la firma participó el diputado provincial Lénico Aranda (JxER-Diamante). Fue este viernes, en la Secretaría de Transporte de Entre Ríos.

En la reunión estuvieron autoridades provinciales, municipales y representantes empresariales. El acuerdo permitirá la puesta en marcha de un servicio de pasajeros entre Aldea Brasilera, Colonia Ensayo y Paraná. Además llegará hasta el Hospital Fidanza.

El convenio fue rubricado por el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; el presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer; el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren; y representantes de las empresas Codta y El Indio.

El diputado Aranda acompañó y promovió gestiones para avanzar en una solución largamente esperada por vecinos de la zona. El legislador destacó la importancia de seguir generando “herramientas que mejoren la conectividad y faciliten el acceso diario al estudio, al trabajo y a distintos servicios esenciales”.

Asimismo, se informó que próximamente las empresas prestatarias darán a conocer oficialmente el recorrido y los horarios que tendrá el servicio durante esta etapa experimental.

“La articulación entre los gobiernos locales, la Provincia y el sector privado es fundamental para dar respuestas concretas a las necesidades de nuestra gente”, remarcaron durante la reunión.