Tras el éxito en Mar del Plata, el espectáculo Bloody Tango llega al Teatro 3 de Febrero

La bailarina y productora Noelia Marzol llegará a la capital entrerriana este sábado 30 de mayo, a las 21, para presentar su obra Bloody Tango, en el marco de una gira nacional programada para este 2026. El espectáculo se llevará a cabo en el Teatro Municipal 3 de Febrero con el objetivo de acercar al público local una propuesta de tango moderno que recientemente fue galardonada con el Premio Estrella de Mar a la Mejor Compañía de Danza Nacional.

La puesta en escena se desarrolla dentro de un hotel particular, donde diversos personajes atraviesan experiencias marcadas por la intensidad y la pasión al ingresar a las diferentes habitaciones. El concepto artístico propone que cada cuarto represente un ambiente invadido por la sensualidad, las tentaciones y los conflictos amorosos, invitando a los protagonistas a dejarse llevar por un libertinaje sensorial.

La pieza busca despojar al género de sus estructuras más tradicionales para insertarlo en un lenguaje más contemporáneo.

El elenco cuenta con el coprotagonismo de Jonathan Lazarte, y está integrado por la cantante Ana Devin y un ensamble de once artistas en escena, seleccionados por su virtuosismo en la disciplina. La producción hizo hincapié en la calidad de las coreografías, las cuales demandan una gran exigencia física y precisión, características que le valieron el reconocimiento de la crítica durante su temporada en Mar del Plata.

Al respecto, Noelia Marzol manifestó su interés por llevar esta producción a nivel internacional, destacando que el equipo de trabajo incluye a profesionales jóvenes que aportan una mirada renovada sobre el legado del tango. Según la visión de la productora, el desafío está en mantener viva la esencia del género pero bajo una mirada moderna desde la música y la composición visual.

La llegada de este espectáculo a la capital entrerriana se produce en un momento de gran actividad para la compañía, que logró sostener el éxito de taquilla tras su estreno el año pasado.

Las entradas están disponibles en TicketWay.