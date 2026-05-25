Se reúne el Gabinete de Milei en medio de la feróz interna libertaria

Este lunes a las 12, después del Tedeum en la Catedral Metropolitana, Javier Milei hará que todos sus ministros y funcionarios más importantes se vean las caras en la Casa Rosada. Lo harán después de la peor semana de discusiones internas. Estarán presentes junto al mandatario Martín Menem, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Karina Milei. Bullrich y Caputo confrontaron el poder de la hermana del Presidente cuestionando públicamente a dos de sus hombres de confianza: Martín Menem y Manuel Adorni. Milei intentará ordenar su tropa, algo que no logró hacer hasta ahora.

En la previa de la reunión de gabinete de este lunes, Adorni intentó hacer un movimiento para acercar posiciones. Se reunió con Santiago Caputo tras su pelea con Menem y el viernes se reunió en su despacho de Balcarce 50 con la presidenta del bloque del Senado Patricia Bullrich. También estuvo con ellos un rato el canciller Pablo Quirno. Bullrich no solo pidió públicamente que Adorni presente su declaración jurada a la brevedad, sino que la semana pasada, además. presentó la suya antes de tiempo para dar un claro mensaje de confrontación.

La hermana del Presidente, después de ese gesto de la exministra, dejó trascender que iba a modificar las reuniones de gabinete para que solo paticipen los ministros. Es decir, para que queden afuera Bullrich, Santiago Caputo y, por añadidura, tampoco iba a poder participar Martín Menem. Sin embargo, a último momento. desde Casa Rosada avisaron que Bullrich participaría. Desde el entorno de ella también confirmaron su asistencia, publicó Página12.

Desde la Casa Rosada expresan que el objetivo central de la reunión del lunes será repasar la agenda parlamentaria, sin embargo, Milei intentará ordenar a su tropa que, más allá de sus intentos por calmar las aguas, está fuera de control. Desde el sector de Santiago Caputo dicen que el sector de Karina Milei y los Menem le mienten al Presidente para alcanzar fines personales y, Menem, en tanto, respondió que decir eso --que le mienten a Milei-- es subestimar al Presidente.

“Quieren hacerle daño a Milei”, opinan algunos en el entorno del mandatario y agregan que Caputo y Menem “deberían arreglar las cosas entre ellos para cuidar al presidente”. Quienes miran la pelea de cerca opinan que no saben qué va a pasar, pero confían que, con el correr de los días, las peleas internas mermen o, al menos, no sean públicas. “Si ya no pasó nada a esta altura, no va a pasar nada. No conviene mover las fichas en este momento”, argumentan.

Es una incógnita, sin embargo, qué dirá el Presidente este lunes. Por lo tanto, la última reunión de gabinete se vivió en un clima de extrema tensión. Hubo gritos de Milei, Bullrich pidió la declaración jurada de Adorni y se terminó yendo antes. La declaración de Adorni, sin embargo, sigue sin aparecer más allá de que Milei prometió que el documento estaba próximo a ser presentado.

La reunión del lunes, sin embargo, no será el único momento en el que los funcionarios compartirán espacio. El martes, en tanto, será el turno de la reunión de la mesa política del Presidente. Allí no irá Milei, pero sí se espera que asistan Karina, los Menem --Martín y Lule-- Bullrich, los Caputo --Santiago y Luis-- el ministro del Interior Diego Santilli y el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Ignacio Devitt.

En la última reunión de mesa política llamó la atención la ausencia de Santiago Caputo. Luego se supo que el asesor estrella del Presidente no estuvo porque estaba de viaje en Washington. Allí fue a reunirse con funcionarios de la Casa Blanca con, entre otros, el proyecto del Super Rigi bajo el brazo.

Las internas en el oficialismo y los escándalos de corrupción, sobre todo el que tiene en el centro de la escena al jefe de Gabinete, están complejizando el diálogo y las negociaciones con los gobernadores en el Congreso. No son pocos los que en el gobierno consideran que Milei debería ordenar la situación. La reunión de gabinete puede ser un nuevo intento por hacerlo.

Sin embargo, Bullrich y otros funcionarios creen que una de las formas de ordenar la situación actual es correr a Adorni de su cargo. Más si su situación empeora y el juez Ariel Lijo --que está en malos términos con Karina Milei-- decide procesarlo.

El problema al que se enfrentará el gobierno, en caso de correrlo, es una nueva discusión interna para ver qué sector pone su reemplazo. Si el de Karina Milei o si el de Santiago Caputo. Otro de los rumores que circuló durante los últimos días fue que Karina Milei quería quitarle la SIDE a Santiago Caputo. El asesor estrella, en tanto, se esfuerza por demostrar que él tiene vínculos con Estados Unidos y con la CIA y que, por eso, Milei no puede dejarlo sin la secretaría de Inteligencia.

La hermana del mandatario, sin embargo, sí avanzó en su intento por limitar a Caputo en sus funciones. Puso a controlar a la SIDE a otro de sus hombres de confianza, Sebastián Pareja. Lo ubicó como presidente de la comisión bicameral de Inteligencia en el Congreso de la Nación.