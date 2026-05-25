La nueva función del ciclo Un Domingo de Teatro estará dirigida a las infancias

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función el domingo 31 de mayo en La Vieja Usina (Matorras 861) de Paraná, a las 17. Se trata de "Canciones con el piso", una obra escénica musical del grupo Los Tinguiritas, de Concordia.

La trama de "Canciones con el Piso", plantea que es la hora del crepúsculo y con el amanecer, atrás queda el eco de los duendes canturreando en los sueños de los niños que pueblan las orillas. Mar y Sol se despiertan y es otro el juego que comienzan a jugar. Entretejidos en danzas y sonidos, se transforman interminablemente en personajes, ya humanos, ya bichos, animales, viento o barco, e insinúan historias que se vuelven canción.

Esta propuesta del grupo Los Tinguiritas, nacida de un intenso trabajo de investigación y creación, combina el lenguaje de la danza-teatro con las canciones originales de la obra, generando un clima especialmente íntimo y poético que cautiva a la platea desde la primera infancia. Participó en innumerables festivales del país y Latinoamérica y representó a la provincia de Entre Ríos en la XXIX Fiesta Nacional del Teatro, Jujuy 2014.

Ficha Técnica:

Autor: Marcos K. Gowda; Proceso Creativo: Marcos Gowda – Adrián Andrada; Intérpretes: Diego Perichón y Marcos Gowda; Duración: 50 min; Vestuario y Escenografía: Adrián Andrada y Marcos Gowda.

Un Domingo de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia. Los elencos y obras que integran el ciclo fueron seleccionados en una convocatoria abierta y federal.

La entrada será libre y gratuita.