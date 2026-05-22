Con desfile y actos oficiales, Paraná conmemorará el 25 de Mayo

La ciudad de Paraná conmemorará este lunes 25 de Mayo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La ciudad de Paraná conmemorará este lunes 25 de Mayo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una serie de actividades oficiales que incluirán el tradicional desfile cívico-militar, el solemne Tedeum y el izamiento de la bandera argentina. Con motivo de los festejos patrios, se implementará además un operativo especial de tránsito en la zona sur de la ciudad.

La jornada comenzará a las 8 con el izamiento de la bandera nacional en el Pabellón Nacimiento de la Plaza 1° de Mayo. Más tarde, a las 9.30, se celebrará el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia de Nazareth, ubicada sobre calle Almirante Guillermo Brown al 2.500.

El acto central tendrá lugar desde las 10.30 con el desfile cívico-militar, que se desarrollará sobre calle Almirante Brown, entre Provincia de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo. Participarán delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, además de distintas instituciones de la comunidad.

Debido a la realización del desfile, se efectuarán cortes de tránsito y desvíos vehiculares en el sector comprendido entre República de Entre Ríos y Manuel Crespo. El operativo se extenderá entre las 7 y las 13, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Los principales puestos de control estarán ubicados en:

Puestos de corte y control: -Almirante Brown y Manuel Crespo

-Almirante Brown y Circunvalación

-Bruno Alarcón y Calle 1581

-Bruno Alarcón y República de Entre Ríos

-Bruno Alarcón y San Juan Bautista de La Salle

-Bruno Alarcón y Departamento Federal

-La Pampa y Provincia de Entre Ríos

-La Pampa e Ibicuy

-La Pampa y Departamento Federal

-La Pampa y Manuel Crespo

-Luis Chaile y Manuel Crespo

-Almirante Brown y Favaloro

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y utilizar vías alternativas para evitar demoras.