Choque frontal en la Ruta 18: un hombre fue hospitalizado tras el impacto entre un auto y una camioneta

Un choque frontal entre un automóvil y una camioneta se registró este lunes de madrugada sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 70, entre las localidades de Viale y Las Tunas. Como consecuencia del impacto, un hombre debió ser trasladado al hospital con diversas lesiones.

El siniestro vial involucró a un Fiat Uno, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Mojones Sur, y una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Según la información policial brindada desde el puesto de control vial de las rutas 18 y 32 y difundida por NuevaZona, el Fiat Uno circulaba en sentido Villaguay-Viale cuando, por causas que se investigan, colisionó de manera frontal con la Toyota, que transitaba en sentido contrario.

Producto del fuerte impacto, el conductor del automóvil sufrió politraumatismos, un corte en una de sus rodillas y además manifestó dolor abdominal, por lo que fue derivado al Hospital Castilla Mira de Viale para recibir atención médica.

En tanto, los ocupantes de la camioneta no presentaron lesiones.

Tras el accidente, personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Desde la fuerza indicaron que la ruta no se encuentra cortada, aunque solicitaron circular con precaución por la zona mientras continúan las tareas de asistencia y peritajes.