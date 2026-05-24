Con Güemes no puede: Patronato cayó en su visita a Santiago

Patronato jugó este domingo en el estadio Arturo "Jiya" Miranda por la 15a fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional. Su rival fue Güemes en un partido que contó con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Nada más al comenzar el juego tuvo su primera llegada el anfitrión con un remate que Santiago Piccioni despejó prácticamente sobre la línea luego de una buena jugada finalizada por Thomas Amilivia.

En la continuidad del juego, el Patrón consiguió entrar en sintonía. Con recuperaciones de Federico Bravo y Brandon Cortés generó aproximaciones, pero le faltó claridad para concluir las jugadas, con lo que no creó ocasiones claras.

Antes del final de una primera mitad de bajísimo vuelo, Güemes tuvo dos chances más. En la primera se lo perdió Walter Juárez con un cabezazo que controló Sosa; en la segunda falló Amilivia, que tras su definición se encontró con el despeje de Federico Bravo sobre la línea. El Rojinegro se salvó y así pasaron los primero 45, ya sin cambios.

En el segundo tiempo pasó poco y nada durante los primeros diez minutos. El visitante salió mejor parado y con más posesión, pero con poquísima claridad. Un remate de larga distancia de Sala que controló Sosa y un tiro de Barolín por encima del travesaño tras una recuperación en ataque, las únicas chances.

Sobre los 17 minutos llegó lo más claro para el Patrón con un muy buen contragolpe tras una recuperación de Heredia que combinó a Cortés, Soldando y Barolín. Este último fue el que sacó el remate, pero lo hizo muy desviado.

Después de varios minutos de intrascendencia y ya camino al cierre del partido, el Gaucho encontró la llave del gol en el banco de los suplentes.

Gian Pugliese encaro por la derecha y avanzó de gran manera hasta casi la línea de fondo. Desde allí envió el centro bajo para Juan Mendoza, que pifió la definición, favoreciendo la llegada de Gastón Espósito. El atacante sorprendió a la defensa mal parada dentro del área y sacó un potente remate que venció a Sosa para el 1-0 a los 42 minutos.

Al Rojinegro no le quedó tiempo para nada. Güemes volvió a ser su bestia negra (lo enfrentó siete veces y nunca le ganó) y sumó la primera derrota en el ciclo de Marcelo Candia.

Con 17 unidades, el equipo paranaense sigue fuera de puestos de Reducido (está 11°) y en la próxima fecha tendrá que medirse con Tristán Suárez.

-SÍNTESIS-

Güemes 1-0 Patronato.

Gol:

42'ST: Gastón Espósito.

Formaciones:

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Tomás Oneto, Facundo Melillán, Emilio Lazza; Milton Gerez, Marcelo Benítez, Walter Juárez, David Véliz; Santiago Sala y Thomás Amilivia. DT: Pablo Guiñazú.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés: Franco Soldando y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia.

Cambios:

21'ST: ingresó Juan Mendoza por Thomás Amilivia (GÜE).

32'ST: ingresaron Gastón Espósito, Rodrigo Arnay y Gian Pugliese por Santiago Sala, Axel Bordón y Milton Gerez (GÜE).

37'ST: ingresaron Alejo Miró, Renzo Reynaga y Augusto Picco por Brandon Cortés, Joaquín Barolín y Valentín Pereyra (PAT).

48'ST: ingresaron Juan Barinaga e Ignacio Giacinti por Federico Bravo y Juan Salas (PAT).

Amonestados:

31'PT: Alan Sosa (PAT).

45'PT: Santiago Sala (GÜE).

50'ST: Facundo Melillán (GÜE).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Arturo "Jiya" Miranda.