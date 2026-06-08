Básquetbol: Social Federación y Olimpia de Paraná, campeones de 3x3 en Villaguay

Social Federación y Olimpia de Paraná se consagraron campeones este domingo en las Finales Provinciales de la modalidad 3x3, organizadas por la Federación de Básquet de Entre Ríos en Villaguay. Hasta la Ciudad de Encuentros llegaron un total de 36 equipos divididos en dos categorías.

En Cadetes Femenino, el título quedó en manos de Social Federación, que coronó una destacada campaña al imponerse por 11 a 7 frente a Regatas Uruguay en el encuentro decisivo. El conjunto federaense mostró solidez a lo largo de toda la competencia y logró quedarse con el campeonato provincial. El podio se completó con Estudiantes de Paraná, que finalizó en la tercera ubicación.

Por su parte, en Juveniles Masculino, Olimpia de Paraná se consagró campeón luego de protagonizar una final emocionante y de alto nivel frente al Club Atlético Villa Elisa. El conjunto paranaense logró imponerse por un ajustado 18 a 16 para quedarse con el máximo festejo provincial. Ciclista completó el podio tras finalizar en la tercera colocación.

Cabe destacar que la actividad se desarrolló de manera simultánea en los gimnasios de los clubes Huracán, Sarmiento, ADEV (Agrupación Deportiva Estudiantil Villaguay) y Parque, con un marco de gran convocatoria.

La competencia volvió a poner de manifiesto el crecimiento que viene experimentando el básquet 3×3 en Entre Ríos. La modalidad se ha consolidado como una alternativa dinámica y atractiva dentro de la estructura competitiva de la FBER, brindando nuevas oportunidades de participación, desarrollo y formación para jugadores y clubes de toda la provincia.