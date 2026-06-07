Gustavo Bordet reivindicó el rol del periodismo y llamó a defender una prensa libre en tiempos de polarización

En el marco del Día del Periodista, el diputado nacional y ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, compartió un mensaje de reconocimiento a los trabajadores de prensa y destacó la importancia de preservar el ejercicio libre, plural e independiente de la actividad periodística en un contexto marcado por la creciente polarización política y la circulación de información falsa.

A través de un comunicado, el legislador entrerriano expresó su “reconocimiento a quienes ejercen esta profesión con vocación y responsabilidad”, y subrayó que el vínculo entre la política y el periodismo debe construirse desde el respeto mutuo, aun cuando existan diferencias o cuestionamientos.

“Siempre entendí que una relación madura entre la política y el periodismo se construye desde el respeto. Aun en el desacuerdo, las preguntas, las críticas y las distintas miradas siempre forman parte de una democracia saludable”, señaló Bordet.

Las declaraciones adquieren especial relevancia en un escenario nacional donde el debate público atraviesa fuertes tensiones entre sectores políticos, medios de comunicación y plataformas digitales. En ese marco, el ex mandatario provincial advirtió sobre los efectos de la desinformación, la confrontación permanente y la pérdida de calidad en la discusión pública.

“Hoy, en un contexto atravesado por la desinformación, la polarización y la descalificación permanente, resulta más importante que nunca defender una prensa libre, plural e independiente, y promover un debate público basado en hechos y argumentos”, sostuvo.

El mensaje se inscribe además en una jornada de reflexión sobre el papel histórico del periodismo en la construcción democrática argentina. Cada 7 de junio se conmemora el Día del Periodista en homenaje a la aparición de la Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la etapa independentista fundado por Mariano Moreno en 1810, una referencia que remite al valor de la información como herramienta de participación ciudadana y control institucional.

Desde esa perspectiva, Bordet puso en valor la tarea cotidiana de los periodistas y remarcó la necesidad de preservar las condiciones para el ejercicio profesional, especialmente en tiempos en que la inmediatez de las redes sociales, la fragmentación de las audiencias y la proliferación de discursos agresivos desafían la calidad del debate democrático.

El diputado nacional concluyó su saludo reconociendo a quienes “cada día honran esta profesión con honestidad y compromiso con la verdad”, y renovó su respaldo a los principios de libertad de expresión y pluralidad de voces como pilares fundamentales de la vida democrática.