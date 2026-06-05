Vecinos e instituciones de General Alvear reclaman al gobierno el asfaltado del ingreso a la localidad

El reclamo se viene sosteniendo desde 2023 y se fundamenta en las serias dificultades que afronta la población de la localidad para desarrollar su vida cotidiana, además de los accidentes –algunos fatales- que se produjeron en los ingresos. Presentaron un pedido de audiencia urgente al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

La localidad de General Alvear cuenta con dos accesos, uno de tierra y otro de broza, ambos en pésimas condiciones. Es por ello que hace algunos años los vecinos comenzaron a plantear el reclamo al gobierno provincial para que se asfalte al menos uno de ellos.

Según informaron a ANALISIS los propios vecinos, la preocupación se debe a que “ante determinadas situaciones climáticas, el camino de broza genera tanto polvo que impide la visualización de los conductores, sumado a las piedras de broza que es preciso ir desviando mientras se maneja”.

Además, indicaron que “muchos habitantes, y familias enteras, utilizan motos como único medio de transporte y el peligro es aún peor” y “no es menor es la cantidad de accidentes de tránsito, muchos de los cuales han sido con víctimas fatales que han ocurrido en los dos caminos de ingreso a Alvear, en muchos casos debido a que ninguno de ellos tiene luz”.

“Tampoco ingresan colectivos a la localidad debido a la dificultad que presentan ambos accesos, así como tampoco las ambulancias”, agregaron. Y plantearon que “en toda la zona, las demás localidades como Valle María, Aldea Spatzenkutter, Colonia Ensayo, Aldea Brasilera, y otras tienen ingresos de asfalto. Alvear no debería ser la excepción”.

En este marco, el presidente comunal de Pueblo Nuevo General Alvear y Aldea San Francisco, Alcides Medina, acompañado por el Consejo Comunal y representantes de las instituciones locales como el Centro de Salud, la Comisaría, la Escuelas primaria y secundaria, Comisiones Vecinales, productores agropecuarios, operadores turísticos y la comunidad en general, presentaron una nota ante el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, solicitando audiencia a fin de plantear la problemática y realizar el reclamo puntual de asfaltado del ingreso a la localidad.

La nota es acompañada por más de 50 páginas con firmas de los habitantes de la localidad que adhieren al pedido.

En la presentación, describen que “en materia sanitaria la situación reviste una criticidad extrema. La intransitabilidad de la traza ante contingencias climáticas desfavorables impide el ingreso y egreso de unidades de emergencia (ambulancias), personal sanitario y pacientes. Esta realidad no sólo restringe la atención de urgencias, sino que condiciona la continuidad de tratamientos crónicos, controle médicos preventivos y traslados de alta complejidad hacia efectores regionales”.

Asimismo, en materia educativa, “la problemática impacta de manera directa en el sostenimiento de la presencialidad escolar dentro de los establecimientos de la jurisdicción: Escuela NINA N°8 “23 de Diciembre”, Escuela Secundaria N°16 “Independencia” y Escuela Primaria N°7 “Nicolás Rodríguez Peña”. La situación también afecta el funcionamiento de los comedores escolares.

Destacan además que “la traza mencionada cumple una función geoestratégica clave al integrar la red de Caminos de la Producción de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)”.

Cabe mencionar que en una misiva de abril de este año también enviada a Troncoso, la directora del Centro de Salud “Virgen del Rosario” de General Alvear, Edith Villagra, había solicitado de forma urgente que se arbitren los medios y fondos necesarios para ejecutar el asfaltado de las localidad, que nunca tuvo respuestas.

Allí planteó que “la situación perjudica todas las áreas de la vida socio-económica de la población. La solicitud no es un mero capricho, para que se vea más bonito, es una inversión en salud, educación, seguridad, turismo y desarrollo para la población de General Alvear y San Francisco”.

No obstante, pese a la gravedad de la situación y a los años que tiene el reclamo, este miércoles recibieron como respuesta que “el ministro sale de licencia por paternidad la semana próxima, por dos semanas, y no pueden confirmar el pedido de audiencia”.

Los vecinos de la localidad siguen esperando, pero advierten que no cesarán en su reclamo.