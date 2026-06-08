Antivero duda que el Gobierno cuente con los votos necesarios para la aprobación de la reforma previsional

Abel Aníbal Antivero, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), evalúa que el proyecto de reforma jubilatoria terminará reformándose en el Senado luego del debate en comisión. “Pero nosotros, como sindicato, no impulsamos ningún cambio: directamente nos cerramos en que la Ley 8.732 -el actual régimen previsional, NdelR- no se toca. Resistimos este proyecto del Gobierno”.

“No es que vamos a debatir qué cambios podemos introducir al proyecto que envió el Ejecutivo. No. Y a esto lo dijimos siempre: por eso nos retiramos de la mesa de Frigerio. En el segundo encuentro, cuando nos convocan, preguntamos: ‘¿Hay proyecto?’ Queríamos mirar el proyecto como para tener otro elemento para tomar otra definición. No había proyecto. Esa vez nos hablaron de los vectores. Entonces, dijimos: ‘Listo, no tenemos más nada que discutir. Nos vamos’. Y nos retiramos de la mesa que había convocado el Gobernador”, recordó el dirigente gremial de AGMER.

Agregó que no comparten nada. “Hay que decir que el 82% móvil se pierde. Eso está claro”.

Consideró que hay fuerza suficiente en la Multisectorial para resistir el proyecto del Gobierno. “La Multisectorial lo demostró cuando anunció un plan de acción, un plan de lucha. No voy a opinar de los sindicatos que han decidido acompañar el proyecto del Gobierno. Pero la mayoría de los sindicatos, el 85%, como dijo Oscar Munttes, no acompaña. Nosotros nos retiramos de esa mesa de Frigerio y después se fue retirando el resto. Hoy nadie asiste a esa mesa de Frigerio, salvo tres sindicatos. Por lo tanto, esa correlación de fuerza se tiene que seguir construyendo. Nosotros apostamos a seguir concientizando en todos los departamentos sobre de qué trata este proyecto. Seguimos haciendo reuniones con la Federación de Jubilados, que se sumó de un tiempo a esta parte, y, al mismo tiempo, seguimos interpelando a los legisladores. Interpelarlos significa convocarlos, explicarles, porque también hay que decir esto: muchos legisladores se enteraron de qué trataba el proyecto a través de nosotros. Incluso, muchos legisladores -algunos del oficialismo- se enteraron que esto es un ajuste. Vamos a seguir exponiendo a los legisladores porque no podemos permitir que nos pase lo mismo que con la OSER (la votación legislativa de 2025 que cambió el antiguo Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Iosper, por Obra Social de Entre Ríos, NdelR-. ¿Todos se acuerdan cómo votaron los legisladores en la ley OSER? Hubo algunos votos que sí, porque fueron polémicos. Ahora el resto no, porque han mantenido un perfil bajo. Hay que hacer un ejercicio de memoria, exponer públicamente a los legisladores, decir a qué partido pertenecen, a qué departamento pertenecen, y exponerlos porque aparte algunos nos manifestaron que se sintieron molestos”.

Allende, UPCN y los votos en la Legislatura

A diferencia de José Allende, AGMER considera que el Gobierno “no tiene los votos”. “Por eso mismo, seguimos interpelando a los legisladores. Nosotros nos sentamos en otra mesa, que es la mesa del cara a cara con los legisladores, explicarle todo lo que implica este ajuste, y diciéndoles que va a haber un costo político si votan a favor. Esto es una medida de empobrecimiento y de ajuste. Nosotros decimos que no está definido, los porotos no están todos contados”, señaló, reprodujo Entre Ríos Ahora.

“Si hay algo que caracteriza a Manuel Troncoso es la poesía”, dijo Antívero, en relación a las declaraciones de Troncoso sobre los gremios “tirabombas”. “Yo he leído todos sus libros. Agradezco la metáfora, y nos hacemos cargo y seguiremos siendo ‘tirabombas’. Si defender los derechos de los trabajadores implica ‘batir el parche, 2 bombos, 3 cohetes’, como dijo también, o vamos a seguir haciendo. Troncoso tiene una virtud: ha logrado sentar a una misma mesa a intendentes, exfuncionarios de otras gestiones. Nosotros no vamos a sentarnos a esa mesa porque tenemos principios. Y hemos dicho que la Ley 8.732 no se toca”.

Señaló que “debe haber algunos compromisos que no estamos viendo, por supuesto. Aún así, nosotros hemos activado algunos mecanismos de acción en cuanto a poder interpelar y reunirnos con los intendentes, con la Liga de Intendentes, y poder plantearle esto que también va a afectar a los municipios, terriblemente va a afectar a los municipios”.

El dirigente gremial dijo que fundamentarán “el porqué no hemos participado en las mesas que convocó el Gobierno, vamos a explicar lo que implica en cuanto a lo que es el deterioro de haberes jubilatorios, lo que implica que sea una pérdida de derechos, la falacia del 82%, la falacia de la edad que equipara los géneros”.

Por último, descartó una posible discusión con Allende. “Nos quieren correr el arco. Entiendo que quieren marcar la agenda de la discusión. En otro momento la aceptaríamos. De todos modos, el mismo Allende ha dicho que no quiere discutir con nosotros porque somos los responsables del déficit de la Caja. No vamos a entrar en esa”.