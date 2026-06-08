Se acerca la tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Gualeguaychú

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se encuentran coordinando las instancias organizativas para la realización de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro, un evento cultural que se llevará a cabo de forma consecutiva durante los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, con horario de apertura a las 10:30 en cada una de las jornadas. Las actividades centrales se concentrarán en las instalaciones de los Galpones del Puerto, un espacio recuperado sobre la costanera local que albergará los stands de diferentes sellos editoriales, librerías y delegaciones institucionales.

Este encuentro de magnitud internacional busca generar el intercambio y la difusión para las producciones de escritores regionales y nacionales, como una forma más de fortalecer la identidad cultural entrerriana, el desarrollo comercial del sector editorial y el acceso a contenidos educativos y artísticos para toda la comunidad.

La programación diseñada para esta nueva edición contempla el despliegue de una agenda diversa que integrará presentaciones de libros, conversatorios temáticos con autores de distintas disciplinas, espacios de formación pedagógica destinados a docentes y espectáculos artísticos pensados para públicos de diferentes franjas etarias.

La feria busca potenciar el vínculo directo entre los creadores y los lectores, siendo esta nueva edición una plataforma de visibilización para proyectos autogestivos e independientes que arribarán desde diversos puntos del territorio argentino.

En los próximos días, el se darán a conocer el listado definitivo de escritores invitados y el cronograma detallado de los paneles y otras actividades.