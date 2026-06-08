Rally Entrerriano: Martín y Ricardo Baucero se impusieron en Concepción del Uruguay

Martín y Ricardo Baucero fueron los ganadores de la Clasificación General del Rally Entrerriano RUS, que este fin de semana disputó su tercera fecha de la temporada en Concepción del Uruguay. La jornada estuvo signada por un clima inhóspito, con niebla y temperatura más baja que los días anteriores, pero contó con un buen acompañamiento de público.

La Clase A6

Si bien el sábado el triunfo fue para Nelson Bonnin y Javier Benitez, el domingo tuvieron que detenerse y eso fue aprovechado por Martín Ricardo Baucero, quienes compitieron todo el fin de semana por el primer puesto. En el segundo lugar quedaron Alejandro Aquiles y Javier Taboada y en el tercero Daniel Bonnin y Walter Traverso. Etapa y Power Stage fueron ganados por Baucero-Baucero.

La clase N7

En el segundo tramo del día una cubierta retrasó a Julio Erpen y Pablo Salvidía, que habían ganado la Primera Etapa, con lo que Santiago Lambert y Emmanuel Fernández, que habían empezado a limar diferencias, se hicieron con la punta: En segundo lugar culminaron Daniel Bertet y Milton Liand y terceros Erpen-Salvidía. Los puntos de la Segunda Etapa y de la Power Stage quedaron para los ganadores Lambert-Fernández.

La Clase N7 Light

Los gualeyos Máximo Frare y Ariel Benedetti terminaron el trabajo del sábado ganando la carrera, segundos quedaron Lucio Moreira y Leonardo Cena y terceros Yair Baez y Marcos Huck; la etapa del domingo quedó para Joaquín González y Nahuel Pérez y la Power Stage para Federico García y Javier Travichet.

La Clase N9 16 Válvulas

Manuel Cergneux y Diego Saipert salieron el domingo a tratar de descontar los 2,3 segundos que los separaban de Joaquin y Mauricio Blanc, y lo lograron porque los punteros sufrieron la rotura de un semieje en el primer tramo del día. Segundos fueron los uruguayos Federico Antunez-Enzo Abadoni y terceros Daniel y Lucia Parravicini. Tanto la etapa del domingo como la Power Stage quedaron para los ganadores de la carrera.

Desde la organización del Rally Entrerriano RUS destacaron el trabajo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el autódromo local durante el fin de semana, además agradecieron el apoyo recibido en toda la temporada.