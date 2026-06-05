Electrodomésticos en cuotas: casi la mitad de los préstamos tiene atrasos en el pago

El nivel de endeudamiento de las familias, con porcentajes de mora en la devolución de los préstamos que siguen en aumento, tiene a dos sectores con cifras más críticas que el promedio: casi la mitad del financiamiento que dan las cadenas de electrodomésticos y el 60% de la plata prestada por entidades de créditos "rápidos" tienen atrasos de pago.

Es un relevamiento que hizo el Banco Central en un informe semestral en el que analiza un segmento particular del mercado de créditos: las entidades que dan préstamos u otorgan tarjetas de crédito, pero que no son bancos. Se las llama entidades no financieras de crédito.

Forman parte de ese universo desde las billeteras virtuales y fintech más conocidas hasta cadenas de consumo (supermercados, electrodomésticos, automotrices), cooperativas y mutuales, y casas de préstamos con requerimientos bajos, devolución en muchas cuotas y tasas altísimas.

Los números de mora general del sistema son medidos de manera mensual por el BCRA y también por consultoras especializadas, que toman información de la Central de Deudores y hacen sus propias estimaciones.

EcoGo, por caso, calculó esta semana que en abril la irregularidad entre entidades no bancarias trepó a 28,6%, cuatro veces más que un año y medio atrás. Y que el 11,5% acumula un atraso de más de doce meses, es decir, que son considerados "irrecuperables".

Endeudamiento: la radiografía del Central

El informe que publicó el BCRA revela, entre otros datos, que este tipo de entidades no bancarias tienen préstamos activos por casi 14 billones de pesos otorgados a 12,1 millones de personas. La mayoría (7 millones) pidieron plata a fintech.

Hay 12 millones de personas endeudadas con entidades de crédito no bancarias. Hay 12 millones de personas endeudadas con entidades de crédito no bancarias.

En promedio, cada deudor le debe a su prestamista no bancario 1,1 millones de pesos. No es la cifra récord en la serie histórica: desde noviembre ese saldo promedio por cliente cayó 3%.

El Central también midió el costo financiero. La tasa de interés de este tipo de entidades cuadruplicó a la inflación (144% anual vs. 35% anual en abril), aunque solo se midió la tasa nominal anual (TNA), que explica una parte del interés total que paga el cliente. Con otros tipos de recargos, el CFT (costo financiero total) excede largamente esas cifras.

De todas formas, el BCRA aseguró que las tasas cayeron en lo que va del año, aunque aún no se refleje en las cifras de irregularidad en los créditos. El 27% del dinero prestado por fintech, billeteras y cadenas comerciales tiene 90 días de atraso. El número escala a 33% al considerar también a los que se demoraron más de un mes.

La novedad del informe oficial es el detalle de qué tipo de prestamistas no bancarios tienen los números más críticos. La mora más alta está en una categoría ("Resto") que estableció el Central para clasificar a las entidades en cuestión.

Se trata de "empresas que otorgan créditos al público en general de manera habitual y no poseen un marco regulatorio específico". Es decir, prestamistas que no son fintech, bancos digitales, billeteras, cadenas comerciales, cooperativas ni empresas de leasing.

Quedan en esa definición, entonces, entidades de crédito más chicas, que suelen tener requisitos menores para prestar plata, que ofrecen devolución en cuotas (que pueden ser mensuales, quincenales o semanales) y que cobran tasas de interés mucho más elevadas que el promedio de las fintech.

Según el BCRA, el saldo promedio de los deudores de entidades no bancarias es de 1,1 millones de pesos. Según el BCRA, el saldo promedio de los deudores de entidades no bancarias es de 1,1 millones de pesos.

En este segmento el atraso en la devolución es de 58,4%. Suele tener una "base" de demora en los pagos de por sí elevado: su mínimo en los últimos años fue cercano a 20%, en octubre de 2024.

Para el caso del financiamiento que dan las cadenas de electrodomésticos para el consumo, la mora escaló a 44,3%. Como comparación, a principios de 2025 ese número era de 14,2%.

A lo largo de los últimos años, estas cadenas perdieron terreno entre los prestamistas no bancarios: a fines de 2022 había 1,5 millones de personas con financiamiento de este tipo. Ahora son 1,2 millones.

Una particularidad es que de las 585 empresas no bancarias registradas por el Central para dar préstamos o tarjetas de crédito, casi el 45% corresponden a la clasificación "Resto", que es la de peor ratio de irregularidad.

Es una tendencia que observó el BCRA en su informe: a pesar de la situación crítica de endeudamiento, tasas altas y problemas en la devolución de los saldos, aumenta la cantidad de entidades que se dedican a prestar dinero por fuera de los bancos.

Solo en los primeros tres meses del año se dieron de alta 29 empresas aunque se dieron de baja diez. Y desde principios del año pasado se dieron de alta 114 entidades nuevas a ese universo de prestamistas.