La Policía Federal Argentina desbarató dos puntos de venta de drogas en Concordia

Los dos “kioscos” de venta de estupefacientes al menudeo funcionaban en inmuebles ubicados en el barrio “La Bianca” de Concordia.

Cumpliendo con las directivas establecidas por el Ministerio de Seguridad Nacional referentes al combate contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon en la ciudad de Concordia, dos “kioscos” de venta de estupefacientes al menudeo.

La presente causa tuvo su génesis a raíz de diversas tareas de campo efectuadas por el personal de la División Antidrogas Concordia de la PFA, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de dicha localidad, a cargo de Fabio Zabaleta.

Por los amplios y diversos rastrillajes desplegados por los detectives de la división actora, se detectaron dos inmuebles ubicados en el barrio “La Bianca”, que eran utilizados como centros de acopio, venta y distribución de clorhidrato de cocaína.

Con el devenir de las pesquisas, se identificaron a dos sujetos como los responsables de las maniobras.

A partir del cúmulo de datos aportados por los investigadores, el Juzgado de Garantías N°4 de Concordia -a cargo de María Gabriela Seró- ordenó el allanamiento a los inmuebles.

Durante el operativo, se logró la detención de los dos investigados y se procedió al secuestro de 238 dosis de cocaína listas para su distribución y dinero en efectivo producto de las ventas realizadas.

Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.