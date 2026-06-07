Jordania, rival de Argentina, perdió con Colombia en un amistoso

Este domingo por la noche de Argentina hubo oportunidad de ver a uno de los rivales de la selección dirigida por Lionel Scaloni. Jordania enfrentó a Colombia en un partido que se llevó a cabo en el Snapdragon Stadium de la localidad de San Diego, Estados Unidos. El árbitro del encuentro fue Jesús López Valle.

El encuentro comenzó con una pequeña sorpresa por parte de Jordania que tuvo el gol en los pies de Mohannad Taha con un remate de larga distancia. El disparo del futbolista que jugó como lateral por la izquierda en una línea de cinco sacudió el arco defendido por Camilo Vargas luego de dar en el poste izquierdo.

Fue poco lo que generó el equipo jordano, mientras que Colombia comenzó a asentarse en el juego y acabó llegando a la apertura del marcador en el primer tiempo. Sucedió a los 41 minutos del primer tiempo, después de un pase entre líneas de James Rodríguez para Jhon Arias. El atacante de Palmeiras definió suave contra el poste izquierdo del arquero y puso el 1-0 antes del descanso.

En la segunda parte el segundo tanto no demoró en llegar. Luego de un buen desborde por la derecha, el lateral Santiago Arias (jugador de Independiente) conectó con su tocayo de apellido. El autor del primer tanto ganó de cabeza y remató al costado derecho con la potencia suficiente para vencer la resistencia de Nour Bani Ateyah para poner el 2-0.

La enorme cantidad de variantes introducidas por ambos elencos volvió muy difícil de evaluar el partido, aunque puede decirse que el que será el tercer rival de Argentina en el Mundial apuesta por una defensa multitudinaria ante equipos que prefieren la tenencia de la pelota, como el colombiano.

En este partido, el técnico Jamal Sellami eligió formar 5-4-1 con los siguientes protagonistas: Yazeed Abu Iaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Saleem Obaid, Mohannad Taha; Musa Al-Taamari, Nizar Al rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Odeh Fakhouri; Ali Alowan.

En el entretiempo introdujo cinco variantes y durante el desarrollo de esa segunda mitad introdujo otros seis cambios más para probar a la mayor cantidad de futbolistas posibles.