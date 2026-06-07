Campeonato Mundial de Seven: los “Pumas” fueron quintos; las “Yaguaretés”, décimas

Antonella Reding aportó un try en la victoria de las "Yaguaretés" frente a Gran Bretaña (foto: Prensa UAR).

Este domingo concluyó el desarrollo del Campeonato Mundial de Rugby Seven. Con el torneo disputado en Bourdeaux, Francia, finalizó la disputa de los tres campeonatos que compusieron la parte final de la temporada para los seleccionados argentinos masculino y femenino de rugby en esta modalidad.

Torneo masculino

En el torneo de varones, los Pumas comenzaron con una sólida victoria ante Alemania por 35-19 el viernes, pero en el siguiente duelo cayeron ante el anfitrión, Francia, por 22-14, de manera que estaban obligados a ganar el último partido ante Nueva Zelanda.

Desafortunadamente, ese encuentro disputado el sábado acabó en derrota por un ajustado 24-21 que forzó a la Argentina a jugar las semifinales por el noveno lugar ante Uruguay. Dicho encuentro terminó en victoria Albiceleste por 26-17, de manera que accedió a la definición por el noveno puesto el domingo.

Sin atenuantes, los Pumas 7’s firmaron un nuevo triunfo ante Alemania por 47-19 para quedarse con el noveno lugar en el torneo. Este resultado llevó al seleccionado a los 38 puntos en la tabla general, quedando en el quinto puesto de la tabla en el campeonato que acabó ganando Sudáfrica (52 puntos), seguido por Nueva Zelanda (44) y España (42).

El plantel argentino contó con Santino Zángara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Pedro De Haro, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Juan Batac, Martiniano Arrieta, Timoteo Silva, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Mateo Fossati.

-Resultados de Argentina:

Grupo C:

35-19 vs. Alemania.

14-22 vs. Francia.

21-24 vs. Nueva Zelanda.

Noveno lugar (semifinal):

26-17 vs. Uruguay.

Noveno lugar (final):

47-19 vs. Alemania.

Torneo femenino

El campeonato femenino comenzó torcido para la Argentina que sufrió una dura caída ante Nueva Zelanda por 49-5 en el debut. En el segundo partido, también disputado el viernes, acabó en derrota ante el anfitrión Francia por 27-10.

La recuperación llegó el sábado con el triunfo ante Sudáfrica por 17-5, resultado que no cambió el hecho de que las Yaguaretés debieron jugar las semifinales por el noveno lugar. En esa instancia vencieron a Sudáfrica nuevamente por 22-17, de manera que accedieron a la final por el noveno lugar.

El rival fue Gran Bretaña, al que Argentina venció por 31-19 con el aporte de un try de la villaguayense Antonella Reding. Triunfo y noveno puesto para las Albicelestes que así finalizaron en el décimo puesto de la tabla general con ocho puntos, solo por encima de Gran Bretaña y Sudáfrica.

Además de la villaguayense Reding y la concordiense Paula Pedrozo, Argentina contó con Josefina Padellaro, María Taladrid, Marianela Escalante, María Brígido Chamorro, Sofía González, Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Talía Rodich y Yamila González.

-Resultados de Argentina:

Grupo A:

5-49 vs. Nueva Zelanda.

10-27 vs. Francia.

17-5 vs. Sudáfrica.

Noveno lugar (semifinal):

22-17 vs. Sudáfrica.

Noveno lugar (final):

31-19 vs. Gran Bretaña.