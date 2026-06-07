Concordia: un joven motociclista murió en un violento choque durante la madrugada

La víctima tenía 20 años. La acompañante sufrió lesiones y fue hospitalizada. La Policía investiga las circunstancias del siniestro.

Una nueva tragedia vial enluta a la ciudad de Concordia. En las primeras horas de este domingo, un joven motociclista perdió la vida como consecuencia de un fuerte choque ocurrido en una intersección urbana, mientras que su acompañante debió ser trasladada de urgencia al hospital con diversas lesiones.

Según informó la Jefatura Departamental Concordia, el hecho se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada y motivó el inicio de actuaciones de oficio para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, un automóvil conducido por un hombre de 65 años circulaba por calle San Juan en sentido Norte-Sur cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó con una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos que transitaba por calle Carriego de Este a Oeste.

La motocicleta era guiada por Sergio Daniel Chávez, de 20 años, quien viajaba acompañado por una joven de 21 años. Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar, pese a la intervención de los servicios de emergencia.

En tanto, la acompañante fue asistida y posteriormente trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó bajo observación médica.

Personal policial, junto con las áreas competentes en accidentología y criminalística, trabajó en la escena para relevar evidencias y reconstruir la mecánica del hecho. Las pericias permitirán establecer aspectos clave como las trayectorias de los vehículos involucrados, las condiciones de circulación y cualquier otro elemento de interés para la investigación. Fuentes policiales indicaron que la situación del automovilista quedó complicada tras la intervención de los agentes de tránsito; porque el test de alcoholemia fue positivo.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las causas de un nuevo siniestro fatal que vuelve a poner en evidencia la problemática de la seguridad vial en la provincia.