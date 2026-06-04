Ahora ganó el Martín Fierro de Portales Web.

Fue en la categoría Mejor Diseño Integral, en la gala que se celebró en el Goldencenter de Buenos Aires. Enorme reconocimiento a la plataforma de noticias líder de Entre Ríos y la región.

Ahora se alzó con el Martín Fierro de Portales Web en la categoría Mejor Diseño Integral. Fue en la gala que se celebró en el Goldencenter de Buenos Aires este jueves por la noche. Se trata de un enorme reconocimiento a la plataforma de noticias líder de Entre Ríos y la región.

El portal web fundado hace más de 10 años de la mano de Canal 9 Litoral compitió en la terna con Infobae, Clarín, Cenital y Página/12. Pese a pelear mano a mano con gigantes del sector, se alzó con la estatuilla, que fue recibida por su jefe de Redacción, Sebastián Gálligo.

A lo largo de más de una década, Ahora se ha posicionado como la plataforma líder de noticias en Entre Ríos. Miles de lectores confían diariamente en su contenido, de la mano de profesionales de la comunicación, especialistas en Política, Economía y Policiales, entre otros. Este premio significa un enorme reconocimiento al trabajo colectivo de un grupo de periodistas que día a día se esfuerza por llevar a los hogares entrerrianos y de la región información sólida, veraz y de calidad.

Los Martín Fierro de Portales Web distinguen rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios para plataformas online. Los nuevos galardones se suman a la entrega histórica de los Martín Fierro de radio y televisión.

Fuente: Ahora.