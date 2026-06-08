La mesa política anunció que volverá a reunirse el jueves, tras la tensión interna y la neutralidad de Milei

“No daría por ganador a nadie. Javier (Milei) no intervino, o lo hizo a su manera y dejó conforme a los dos sectores”, sintetizó ante Infobae un funcionario ajeno a la disputa abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Menem que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La referencia también alcanzó a la reciente tensión con la senadora Patricia Bullrich.

Tras una semana compleja, marcada por nuevas disputas que tuvieron impacto en la sesión del pasado jueves en la Cámara de Senadores, figura en agenda una nueva edición de la reunión de mesa política que volverá a nuclear a los actores mencionados.

Prevista para el jueves, aún con horario a definir, las oficinas del Ministerio del Interior volverán a oficiar de sede de la reunión bajo la atenta mirada de Karina Milei y con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; pero también el asesor presidencial, los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem y la titular del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

El oficialismo transita semanas complejas en la que los diversos actores se inclinan hacer públicas sus diferencias, algo que altera al mandatario, que evita trasladar su malestar y en su lugar equilibra los gestos de afecto entre los distintos actores. “Milei ve las cosas de otra manera. Está más elevado y ve un tablero de control donde todos los botones son necesarios”, lo justificó -con un dejo de resignación- una fuente de Casa Rosada.

El fin de semana tampoco resultó favorable para el Poder Ejecutivo, que quedó bajo cuestionamiento de la oposición y de los miles de fanáticos de Carlos Alberto “El Indio” Solari, luego de negarse a abrir las puertas del Congreso o poner a disposición la Casa Rosada para rendir homenaje al histórico músico tras su fallecimiento.

El pasado jueves, durante el debate legislativo, Bullrich dio sobradas muestras de su volumen político tras abstenerse de votar el pliego de Michelli en una sesión que desnudó la puja interna que atraviesa la Casa Rosada. “Lo hizo porque sabía que podía. Tiró de la cuerda a sabiendas de que nadie iba a romper, pero Karina sabe esperar”, precisó un alfil karinista a este medio. Un día antes de la sesión, en una nueva muestra de pragmatismo, la funcionaria recibió a la legisladora díscola en su despacho y se encargó de difundir el retrato para disipar los rumores de malestar.

A contramano de los planteos de los distintos sectores del Gobierno, que reclamaban la intervención del libertario en las disputas, parece reinar un clima de resignación ante la imposibilidad de que el Presidente rompa la neutralidad. “Milei es el único que puede ordenarlo, pero claramente no quiere hacerlo y no lo va a hacer”, argumentó un integrante de la mesa política. “No se va a meter porque busca armonizar todo el esquema y está bien”, lo justificó otra voz del ecosistema libertario.

A días del inicio del Mundial 2026, y en la previa de una semana clave en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, en Balcarce 50 confían en que la fiebre mundialista corra de agenda los ruidos en la cúpula de poder y la investigación judicial que involucra al ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito. “Seguro haga un poco de ruido cuando la presente, pero el Mundial barre con todo”, celebró un funcionario.

El primero en vivir con intensidad el clima deportivo es el propio mandatario. “Vamos Messi, carajo”, vociferó el libertario en el Latam Forum Economic a principios de la semana pasada, luego de definir que no daría asistencia a los partidos del torneo internacional que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cambio, este lunes tiene previsto participar del tributo al Rebe de Lubavitch que se celebrará a las 21.30 en el Palacio Libertad, ex CCK, en la víspera a un nuevo aniversario, cuando el 18 de junio, se cumplan treinta y dos años de su muerte.

Por su parte, según revelaron fuentes oficiales, el martes recibirá en Casa Rosada a Yosef-Haim Ohana, uno de los diez israelitas secuestrados por el Grupo Hamas, capturado en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. A las 11, recibirá cartas credenciales de embajadores y luego, en horas del mediodía, se reunirá con representantes de los Juegos Macaveos, organizados por la Unión Mundial Macabea, que se llevarán adelante en Israel del 30 de junio al 14 de julio de 2026.

La apuesta del Presidente es clara: administrar las tensiones en lugar de resolverlas. Sin embargo, mientras los distintos sectores continúen exhibiendo autonomía y capacidad de daño, cada episodio volverá a poner de manifiesto que una de las principales dificultades del oficialismo no está fuera del Gobierno, sino dentro de su propia estructura de poder.