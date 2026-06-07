Los Tipitos hicieron cantar de pie a un Teatro 3 de Febrero colmado y anunciaron nuevo disco

La espera terminó apenas pasadas las 21 de este sábado. Con el Teatro 3 de Febrero colmado, Los Tipitos subieron al escenario y dieron inicio a un recital de dos horas en el que repasaron clásicos de su carrera, presentaron canciones nuevas y encontraron una respuesta constante de un público que acompañó.

La apertura llegó con "Tan real", seguida por "Nada es verdad" y "Apostar al amor". Desde el comienzo quedó claro que el repertorio no se apoyaría únicamente en los éxitos más conocidos. El show fue alternando clásicos, temas recientes, cambios de instrumentos y algunas anécdotas que ayudaron a recorrer la historia de una banda con más de tres décadas de trayectoria.

Walter Piancioli pasó varias veces del teclado a la guitarra y asumió la voz principal en distintos momentos de la noche. Así ocurrió en "Gritando en la radio" y "Mil años", mientras que Raúl Ruffino tomó la posta en otros tramos de una presentación sostenida por la complicidad entre los músicos y el intercambio con la sala.

Antes de interpretar "Flasheadito", Ruffino dejó una frase que arrancó aplausos y sonrisas: "Con el amor no sean cobardes".

También hubo espacio para hablar del presente de la banda. "Ya tenemos 17 discos y el nuevo va a salir en agosto", comentaron al presentar algunas de las canciones que formarán parte del próximo trabajo discográfico. Entre ellas sonó "IA", uno de los adelantos del álbum.

El público acompañó a Los Tipitos con una coreografía de palmas desde la sala.

La noche convivió además con la expectativa futbolera. Entre tema y tema se fueron conociendo las novedades del partido de la Selección Argentina con Honduras, celebradas tanto por los músicos como por el público cada vez que Federico Bugallo compartía el resultado.

Uno de los momentos más emotivos llegó con "Silencio". Antes de comenzar, Ruffino pidió encender los celulares y el teatro quedó iluminado por cientos de luces que acompañaron la canción.

Más adelante, Piancioli presentó "Río" y recordó la participación de León Gieco en la versión grabada del tema. También sonaron "Sábados blancos", "Viaje interminable", "Ex", "Pretenden" y "Flor negra", en un repertorio que combinó canciones de distintas etapas de la banda.

"Atravesamos la tormenta para venir hasta acá y ahora que los vemos todo vale la pena", expresó Bugallo en una de las pausas del recital.

La recta final reunió varios de los temas más esperados. "Se te nota", "Brujería", "Algo" y, por supuesto, "Campanas en la noche" encontraron a buena parte de la sala de pie, cantando cada estrofa.

La ovación creció con el correr de los minutos y alcanzó uno de sus puntos más altos con el homenaje al Indio Solari. Los Tipitos interpretaron "El pibe de los astilleros" en reconocimiento al músico nacido en Paraná. "Gracias, Indio", dijo Piancioli al terminar.

Antes de la despedida hubo tiempo para las fotos y una selfie desde el escenario para inmortalizar la noche con el público paranaense.

El cierre llegó con "Una palabra", una de las canciones que integrará el próximo disco. Antes de comenzar, los músicos pidieron acompañar el ritmo con chasquidos de dedos. Fue el final de una noche que se extendió hasta después de las 23 y que dejó al público aplaudiendo de pie.

En exclusiva

Tras el recital, en diálogo con ANÁLISIS y Radio Plaza, Raúl Ruffino destacó la respuesta del público. "Fue maravilloso, muy cálido. Al teatro ya lo conocíamos, es un lugar hermoso y suena increíble. La gente estaba emocionada, hubo mucha conexión, así que estamos muy conformes", señaló.

Walter Piancioli coincidió con esa mirada y resaltó la recepción de las canciones nuevas. "No faltó el homenaje a nuestro querido Indio Solari, acá en su ciudad natal. Después llegaron los clásicos de Tipitos y estuvo todo muy festejado, con la gente parada cantando canciones de estos 32 años que llevamos", afirmó.

Los músicos también elogiaron a Paraná y al Teatro 3 de Febrero, donde ya se habían presentado el año pasado. Como recuerdo de la visita, dejaron para el museo del coliseo un trapo mundialista con la inscripción "Tipitos 10", firmado por todos los integrantes de la banda.

Para finalizar, confirmaron que el nuevo disco verá la luz el 21 de agosto. Estará disponible en plataformas digitales y también tendrá edición en vinilo.