La incertidumbre golpea a casi 800 familias: la crisis de Granja Tres Arroyos pone en vilo a la provincia

El cierre de la planta La China de la Granja Tres Arroyo jaquea la estabilidad social de Concepción del Uruguay y la provincia.

La paralización de la planta La China de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay abrió uno de los capítulos más delicados para la industria avícola entrerriana de los últimos años. Detrás de los comunicados empresariales, las reuniones políticas y las negociaciones gremiales, emergen entre 800 y mil trabajadores que enfrentan un escenario de profunda incertidumbre sobre su futuro laboral.

La situación alcanzó un nuevo punto de inflexión esta semana, cuando autoridades de la empresa mantuvieron encuentros con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y funcionarios provinciales para analizar alternativas que permitan encontrar una salida a una crisis que combina factores internacionales, problemas financieros y un conflicto sindical que escaló durante los últimos meses.

El próximo lunes 8 de junio se realizará una reunión clave entre representantes de la compañía, funcionarios de la Secretaría de Trabajo y dirigentes gremiales. El objetivo será abrir una instancia formal de diálogo que permita evaluar condiciones para una eventual reapertura escalonada de la planta, aunque por el momento no existen certezas sobre los plazos ni sobre el alcance de una posible reactivación.

Una crisis con múltiples causas

Según el diagnóstico presentado por la empresa ante las autoridades provinciales, la delicada situación financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos tiene origen en una combinación de factores que afectaron severamente su actividad durante los últimos meses.

Entre ellos aparece el cierre de mercados internacionales provocado por las restricciones sanitarias vinculadas a la gripe aviar, un fenómeno que impactó en gran parte de la industria avícola argentina y limitó significativamente las posibilidades de exportación.

La compañía sostiene además que debió iniciar un proceso preventivo de crisis y avanzar en una reestructuración financiera destinada a recuperar sustentabilidad en el mediano plazo.

A ese escenario se sumaron conflictos gremiales que, según la visión empresarial, afectaron los niveles de producción y la previsibilidad operativa de la planta. La firma argumenta que las medidas sindicales terminaron agravando una situación que ya era compleja y que, ante la imposibilidad de garantizar condiciones normales de funcionamiento, decidió suspender las actividades por tiempo indeterminado.

Desde el sector sindical, sin embargo, la mirada es diferente. Los representantes de los trabajadores vienen señalando desde hace meses la necesidad de preservar los puestos laborales y reclaman que cualquier proceso de reorganización empresarial contemple garantías concretas para los trabajadores afectado.

El impacto social de una decisión empresarial

Más allá de las explicaciones económicas y las posiciones contrapuestas entre empresa y sindicato, el cierre de la planta genera una fuerte preocupación en Concepción del Uruguay.

La actividad avícola constituye uno de los principales motores productivos de la región y la planta La China representa una fuente de empleo directa para casi un millar de familias, además de sostener una extensa red de actividades vinculadas al transporte, los servicios, el comercio y los proveedores locales.

Por esa razón, la crisis trasciende los límites de una negociación laboral y adquiere una dimensión social que preocupa tanto a las autoridades municipales como provinciales.

Cada jornada sin actividad productiva incrementa la incertidumbre de los trabajadores, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esos ingresos para sostener sus hogares. En una ciudad donde la industria tiene un peso determinante en la economía local, cualquier interrupción prolongada puede generar efectos multiplicadores sobre el conjunto de la comunidad.

La intervención del Gobierno provincial

En este contexto, el Gobierno de Entre Ríos busca desempeñar un rol de mediación que permita acercar posiciones y evitar una profundización del conflicto.

Durante las reuniones mantenidas esta semana, la administración provincial manifestó su disposición para acompañar institucionalmente las negociaciones y facilitar ámbitos de diálogo entre las partes.

La expectativa oficial se centra en encontrar mecanismos que permitan recomponer gradualmente el circuito productivo y generar las condiciones necesarias para una eventual reapertura parcial de la planta. Sin embargo, los desafíos son significativos y dependerán tanto de la evolución de la situación financiera de la empresa como de la capacidad de alcanzar acuerdos con los representantes sindicales. Todo esto a su vez debe ser equilibrado con el sistema propuesto desde la Nación que no tiene medidas de apoyo ni de acompañamiento para la industria nacional.

Un gigante de la avicultura bajo presión

Con 65 años de trayectoria, Granja Tres Arroyos es una de las empresas más importantes de la industria avícola argentina. Su crecimiento estuvo ligado al desarrollo de un sector que convirtió a Entre Ríos en una de las principales provincias productoras del país.

La actual coyuntura encuentra a la compañía atravesando un proceso de redefinición en un contexto económico complejo, marcado por la caída de mercados, el aumento de costos y las dificultades para sostener los niveles históricos de producción.

Desde la empresa sostienen que el objetivo sigue siendo preservar la mayor cantidad posible de empleos y garantizar la continuidad de las operaciones a largo plazo. No obstante, las decisiones que se adopten durante las próximas semanas serán determinantes para conocer si la planta La China podrá volver a producir y bajo qué condiciones.

Una negociación decisiva

La reunión prevista para el lunes aparece como una instancia fundamental para el futuro inmediato de casi mil trabajadores y sus familias.

Las expectativas están puestas en la posibilidad de construir una salida consensuada que permita recuperar la actividad productiva y evitar consecuencias más profundas para la economía regional.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa siendo el principal denominador común. En los hogares de cientos de trabajadores, la preocupación ya no gira únicamente alrededor de una negociación empresarial o sindical, sino sobre una pregunta mucho más concreta y urgente: cuándo podrán volver a trabajar.

Por ahora, esa respuesta sigue abierta.