Villa Elisa fue sede del primer Congreso de Comunicación Municipal de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos, en conjunto con la Municipalidad de Villa Elisa, llevó adelante el primer Congreso de Comunicación Municipal, un espacio de formación y reflexión que reunió a representantes de áreas de comunicación de más de 40 municipios, juntas de gobierno y comunas entrerrianas.

La actividad se desarrolló en Villa Elisa y contó con la presencia del secretario de Comunicación y Prensa de la provincia, Sergio Kneeteman, quien participó de la apertura junto a la intendenta Susana Lambert. El encuentro reunió a 150 inscriptos, responsables de áreas de comunicación, prensa y equipos técnicos de distintos municipios entrerrianos. Entre quienes fueron a disertantar estuvo Marlene Vallejos, quien se desempeña como coordinadora de Comunicación de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos y como docente de nivel superior; y Martín Acevedo Miño, funcionario del Ministerio de Gobierno y Justicia provincial, publicó el portal del gobierno provincial.

La intendenta agradeció especialmente al Gobierno de Entre Ríos, y particularmente a la Secretaría de Comunicación, por el apoyo inmediato para concretar el congreso. “Estamos felices de tener esta jornada de intercambio y espacio para compartir con la mayoría de los municipios de la provincia”, dijo Lambert antes de agregar que “desde Villa Elisa siempre hemos tratado de darle a la comunicación el rol que merece”.

Por su parte, el secretario de Comunicación dio la bienvenida a las y los presentes y agradeció al municipio de Villa Elisa por la iniciativa del congreso. “Es muy importante que sea Susana, por su rol de intendenta, la que esté asumiendo este compromiso, porque resulta fundamental que los funcionarios, intendentes, gobernantes, asumamos el rol clave que hoy tiene la comunicación de la gestión”, destacó el funcionario.

Kneeteman subrayó que la comunicación es hoy una condición indispensable para una gestión eficiente, al tiempo que remarcó la importancia de construir vínculos de confianza con la comunidad a través de información clara, oportuna y accesible. Asimismo, destacó el rol de los equipos de comunicación como puente entre el Estado y los vecinos, destacó el portal del gobierno provincial.

Luego de transmitir el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, el secretario expresó que “desde el gobierno provincial entendemos que una buena gestión mal comunicada, es una mala gestión. Ese concepto es lo que todos los días y en cada reunión de gabinete el gobernador nos dice. La comunicación es la gestión, está integrada a ella y expresa la gestión”.

También puso en valor la necesidad de incorporar nuevas tecnologías sin perder la identidad local de cada comunidad, promoviendo una comunicación cercana y adaptada a las particularidades de cada territorio.

El programa incluyó exposiciones sobre organización de áreas de comunicación, diferencias entre comunicación gubernamental, partidaria y electoral, derecho de imagen y aspectos constitucionales, inteligencia artificial aplicada a gobiernos locales y estrategias de storytelling para redes sociales.