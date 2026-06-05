Lali Espósito, Mario Pergolini, Victor Heredia y Fito Páez: innumerables famosos despidieron al Indio

Tras el fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari, una amplia parte del mundo del espectáculo y la cultura nacional se despidió de un referente: desde el mensaje de su compañero, Skay Beilinson, y el llanto de Mario Pergolini, hasta los saludos de Lali Espósito y Víctor Heredia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Beilinson fue el primero en decirle “hasta siempre”, a minutos de que se difundiera la noticia: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre.”

Además colocó la figura de Solari en una dimensión poética y eterna al afirmar ante sus seguidores que, a partir de su deceso, se transforma en "la luz que viaja entre nosotros y para siempre", al tiempo que calificó la jornada como "un día muy triste".

Por su parte, Juanse, el vocalista de “Los Ratones Paranoicos”, enfatizó: “La partida de un pionero es siempre triste en todas las disciplinas, en la música se siente la ausencia después que el tiempo tapa la noticia, su música trascenderá en todo el cosmos popular como lo que fue, es y será, el representante más honesto de sus propias convicciones, desde aquí rezo por su llegada tranquila y en paz al lugar donde él soñó siempre estar, que tengas un gran vuelo y que la paz cubra tu camino por todo lo que le aportaste a la Argentina y a la música, gracias”

El cantautor Fito Páez se lamentó: “Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas. Cuando fallece un cacique se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo, ritos espirituales y la transición de poder. Se genera un desconcierto y una sensación de abandono en su pueblo. Una fuerte angustia. La muerte de un chamán de esta naturaleza, la de un líder que intentó iluminar a su comunidad produce un inmenso vacío”.

“Tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso. Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón. Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock”, cerró el autor de “Mariposa tecnicolor”.

Mario Pergolini fue uno de los más impactados e incluso debió cortar su programa en vivo: “Estoy impactado y asombradísimo. Tremendo. Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”.

Andrés Ciro Martínez lo recordó con cariño ante la ayuda recibida para “Los piojos": “El Indio fue sin dudas uno de los más grandes poetas que dio el Rock nacional. Su poesía, repleta de frases inmortales, y a la vez compleja, llegó al corazón de la gente como pocas veces ocurre”.

En línea, explicó: “Fue el primero de los grandes que a Los Piojos nos tiró una mano cuando nos eligió como banda revelación en el diario Clarín. Y siempre fue con los Redondos un referente en cómo manejarse en un pantano lleno de cocodrilos”.

Richard Coleman rememoró una emotiva anécdota: “Te vi cantar por primera vez en diciembre de 1981, yo tenía 18 años. Tu banda era lo que necesitaba ver, tu rock lo que necesitaba escuchar, tus letras no las necesitaba entender. Tu voz y tu presencia alcanzaron”.

Victor Heredia se mostró en un tono más personal: “No fuimos amigos, aunque podríamos haberlo sido. Tu pensamiento y tus canciones están en mi jardín. Las cuido y seguiré regando. Sigue volando alto, sembrador. Buen viaje”.

Mientras Julia Zenko agradeció “por todo lo que nos dejaste”, Ricardo Montaner calificó el suceso como “Una gran pena para la música, partió Indio Solari, referente del rock argentino. Paz”.

En el ámbito más vinculado a la actuación, Nancy Dupláa señaló: “Gracias Indio. Hoy duele, pero me quedan tus canciones resignificando todo, en la parada de los colectivos, con mi walkman, después mi discman pero siempre conmigo bancando mis dolores y acompañando mi existir. Me hiciste bien. Hasta siempre Míster”.

Florencia de la V se explayó: “Con él no se va solamente un músico; se va una voz que acompañó fragmentos enteros de nuestras vidas. Se va la banda sonora de las risas de la adolescencia, de los bailes interminables, de los abrazos con amigas que parecían eternos, de esos besos a escondidas mientras una canción sonaba de fondo”.

Asimismo, la intérprete Romina Gaetani sostuvo: “Amor de mi cerebro, me agarraste de gira y vos volando. ¿Qué voy a llorar? Si ya ni ojos tengo. Por vos, para vos y con vos Si, lo viví”.

Lorena Vega le dedicó unas breves palabras en redes sociales: “Gracias por la misa en el corazón desde siempre para siempre Indio”.

El periodista Pedro Rosemblat hizo una apreciación melancólica: “Todo lo que somos y no sabemos explicar. Todo lo que nos falta y nunca tendremos. Lo que tenemos y no sirve para nada. Todo lo que soñamos y no nos animamos a decir. Lo que despreciamos antes de entender algo. Lo que se aprende fuera de la escuela. Lo que nos alegra sin ningún sentido”.

“Este dolor dulce que nadie va a comerse, que sigue ahí, que ya estaba desde antes y que nunca se va. El abrazo a los amigos de la vida. Son canciones, nada más. Te vamos a extrañar mucho, Indio querido. Muchas gracias por todo. Graciosos y valientes”, cerró el comunicador.

Fuente: Noticias Argentinas.