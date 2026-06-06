Alcohol al volante: una conductora chocó contra el sistema eléctrico del Hospital Militar de Paraná

El siniestro ocurrió sobre Avenida Ejército, en sentido Sur-Norte y afectó el suministro eléctrico del Hospital Militar de Paraná.

Un nuevo episodio vinculado al consumo de alcohol al volante volvió a poner en evidencia los riesgos que esta conducta representa no solo para los ocupantes de un vehículo, sino también para la infraestructura pública y los servicios esenciales.

Durante la mañana de este sábado, una conductora perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un gabinete de alimentación eléctrica del Hospital Militar de Paraná, provocando importantes daños materiales y una interrupción temporal del suministro energético en sectores clave del establecimiento.

El siniestro ocurrió sobre Avenida Ejército, en sentido Sur-Norte. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la mujer conducía una Ford EcoSport cuando, al atravesar la rotonda ubicada en la zona, perdió el dominio del rodado. El vehículo se desvió de la calzada, subió a la vereda y colisionó violentamente contra la estructura que abastece de energía eléctrica al hospital.

A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron personas lesionadas. En el rodado viajaban cuatro ocupantes, quienes pudieron abandonar el vehículo por sus propios medios tras la colisión.

Sin embargo, la situación adquirió mayor relevancia al conocerse el resultado del control de alcoholemia practicado a la conductora. Personal municipal constató que la mujer -que está identificada por las actuaciones de rigor- presentaba una concentración de 1,1 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido. En Entre Ríos rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que la infracción fue considerada de carácter grave.

Como consecuencia, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y al inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, además de las sanciones económicas previstas por la legislación vigente.

Impacto sobre un servicio esencial

Más allá de los daños ocasionados al vehículo, uno de los aspectos más significativos del hecho fue la afectación de una infraestructura crítica para el funcionamiento hospitalario. El gabinete destruido por el impacto alimenta energéticamente distintos sectores del Hospital Militar, entre ellos el Banco de Sangre, una dependencia estratégica para la atención médica.

La interrupción del suministro eléctrico obligó a una rápida intervención de personal técnico de Enersa, que trabajó en el lugar para evaluar la magnitud de los daños y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Este tipo de episodios pone de manifiesto cómo un siniestro vial puede generar consecuencias que trascienden a los involucrados directos, afectando servicios públicos esenciales y comprometiendo recursos destinados a la atención sanitaria.

Alcohol y conducción: una problemática persistente

Las estadísticas de seguridad vial muestran que el consumo de alcohol continúa siendo uno de los principales factores de riesgo asociados a los siniestros de tránsito graves. La disminución de los reflejos, la alteración de la percepción de velocidad y distancia, así como la reducción de la capacidad de reacción, incrementan significativamente las probabilidades de pérdida de control del vehículo. Y sumado a todo eso una conducta social desaprensiva sobre la propia vida y la de los demás.

En este caso, la ausencia de víctimas fatales o heridos debe considerarse una circunstancia fortuita, especialmente si se tiene en cuenta el potencial riesgo que representó la colisión contra una instalación vinculada al suministro eléctrico de un centro asistencial.

El hecho vuelve a reabrir el debate sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, fiscalización y concientización para desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y reducir el impacto que estas conductas tienen sobre la seguridad vial y la comunidad en general. No depende solo de las autoridades sino de cada persona que accede a una autorización para conducir vehículos. Sin responsabilidades ciudadanas, todo control siempre será escaso.